Pierwsza miłość, odcinek 4206: Bartek staje w obronie Emilki. Dochodzi do bójki!

W poprzednim odcinku (4205) Nieoczekiwane wyznanie Julity na temat zdrady całkowicie zrujnowało jej relację z Radkiem. Tymczasem w Wadlewie Olek podjął się trudnej misji załagodzenia konfliktu między Różą a Kazanową w lokalnym Kole Gospodyń. Bardzo niepokojące wieści napłynęły ze szpitala, gdzie stan zdrowia Mikołaja wysoce się pogorszył. Sytuację zaostrzyło również odebranie Kostka przez Kaję, co zmusiło Alana do podjęcia natychmiastowych, radykalnych kroków. Z kolei Kalina cały czas walczyła z wyrzutami sumienia, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że najpoważniejsze konsekwencje tragicznego wypadku na budowie dopiero na nią spadną.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

"Pierwsza miłość" - Streszczenie odcinka 4206

Zachowanie Pawła wzbudza coraz większy niepokój otoczenia. Mężczyzna nieustannie dopytuje Kacpra o to, czy Marysia jest obecnie szczęśliwa, a jednocześnie agresywnie reaguje na wszelkie próby racjonalnych rozmów ze strony Janka. Dawne uczucie ewidentnie przeradza się w groźną obsesję. Pod osłoną nocy były mąż decyduje się na śledzenie kobiety, cierpliwie czekając pod jej oknami na dogodny moment do nawiązania kontaktu.

Emilka znajduje się w bardzo trudnym położeniu, próbując bezskutecznie znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Sytuację diametralnie pogarsza niespodziewana konfrontacja z Fryderykiem, który nie wykazuje absolutnie żadnej skruchy i zachowuje się niezwykle arogancko. Obserwujący to psychiczne znęcanie się Bartek postanawia natychmiast zainterweniować. Między mężczyznami wywiązuje się bardzo brutalna bójka, w której stawką staje się godność oszukanej bohaterki.

Równolegle Kalina przeżywa prawdziwy dramat po odrzuceniu przez Mikołaja. Poszkodowany mężczyzna zrzuca na nią pełną odpowiedzialność za swoje kalectwo i kategorycznie odmawia jakichkolwiek widzeń. Kobieta otrzymuje oficjalne pismo z prokuratury, z którego wynika, że jako kierowniczka budowy odpowie za spowodowanie katastrofy. Grozi jej za to nie tylko astronomiczna grzywna, ale wręcz wieloletnia kara pozbawienia wolności.

"Pierwsza miłość" - Gdzie i kiedy oglądać 4206. odcinek

Telewizyjna produkcja emitowana jest na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera 4206. epizodu zaplanowana została na środę, 29 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe oraz archiwalne odsłony tej obyczajowej historii można nadrobić za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Fabuła i obsada serialu

Wrocławska opowieść obyczajowa koncentruje się przede wszystkim na burzliwych losach Marysi i Pawła, a także życiowych rozterkach Kingi, Alana oraz grupy ich najbliższych znajomych. Widzowie od lat śledzą zawiłe perypetie uczuciowe, bolesne zdrady i dramatyczne zwroty akcji, w które często wplatane są mroczne wątki o charakterze kryminalnym. Produkcja zadebiutowała w ramówce stacji w 2004 roku i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem stałej widowni.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja