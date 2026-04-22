Zondacrypto w potężnych tarapatach. Znane kluby i polscy olimpijczycy zostali z niczym

Giełda Zondacrypto wstrzymuje wypłaty

Od dłuższego czasu na rynku pojawiały się sygnały ostrzegawcze dotyczące działalności tej platformy. Największe kontrowersje wzbudza obecnie kooperacja z Polskim Komitetem Olimpijskim, jednak zasięg marketingowy przedsiębiorstwa wykraczał znacznie dalej, obejmując chociażby utytułowany włoski Juventus. W obecnej sytuacji klienci platformy kryptowalutowej nie mogą wypłacić zgromadzonych przez siebie środków.

Dziennikarze Szymon Jadczak i Karolina Wysota dotarli do dokumentów, które wskazują na drastyczne uszczuplenie zabezpieczeń finansowych platformy. Analizy przeprowadzone przez ekspertów z Recoveris dowodzą, że od sierpnia 2024 roku do marca 2026 roku rezerwy w wirtualnej walucie bitcoin stopniały o niemal 99,7 procent. Trzeba jednak zaznaczyć, że wyliczenia te obejmują wyłącznie adresy portfeli zidentyfikowane przez badaczy, a nie wszystkie cyfrowe aktywa będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Marka pompowała ogromne pieniądze w rynek sportowy na wielu zagranicznych rynkach. Na długiej liście beneficjentów znalazły się renomowane zespoły piłkarskie, takie jak wspomniany wcześniej Juventus, a także drużyny z Bolonii, Atalanty Bergamo i Parmy. Władze turyńskiego klubu poinformowały serwis Business Insider Polska, że oficjalna współpraca z giełdą dobiegła końca w połowie 2025 roku, nie zdradzając przy tym żadnych dodatkowych szczegółów na temat powodów tej decyzji.

Polska piłka nożna zaufała kryptowalutom

Na polskim rynku podmiot ten funkcjonował jako kluczowy sponsor piłkarzy Lechii Gdańsk oraz strategiczny partner Rakowa Częstochowa, dla którego wykupił nawet prawa do nazwy obiektu sportowego. Logo giełdy promowały na swoich koszulkach również inne rodzime drużyny, w tym Pogoń Szczecin, GKS Katowice oraz krakowska Wieczysta.

Kapitał płynący z giełdy zasilał również zmagania w innych dyscyplinach, obejmując wsparciem chociażby profesjonalną grupę kolarską kobiet oraz wielkie wyścigi pokroju Tour de Pologne czy włoskiego Giro d’Italia. W gronie oficjalnych twarzy promujących usługi firmy znaleźli się między innymi znakomity polski bramkarz Wojciech Szczęsny, a także Mattia Perin, Giorgio Chiellini i utytułowana zawodniczka Katarzyna Niewiadoma.

Trzeciego kwietnia platforma całkowicie wstrzymała komunikację z użytkownikami w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na narastającą panikę głos zabrał prezes Przemysław Kral, publikując długie wyjaśnienia mające na celu uspokojenie nastrojów wśród klientów. Mimo tych prób wszystko wskazuje na to, że przyszłość całego projektu maluje się w czarnych barwach i podmiot nie ma już szans na przetrwanie.

Kluby Ekstraklasy uciekają od Zondacrypto

Od kilku dni dziennikarze informują, że polscy medaliści olimpijscy mają zablokowaną możliwość spieniężenia swoich nagród za sportowe osiągnięcia. Najświeższe doniesienia wskazują, że dotychczasowy układ sponsorski oficjalnie wypowiedział jedynie częstochowski Raków. Kolejne ekipy grające w najwyższej klasie rozgrywkowej, takie jak Pogoń Szczecin oraz GKS Katowice, rozpoczęły już procedury prawne zmierzające do zakończenia kooperacji. Pozostałe drużyny na razie wstrzymują się od radykalnych kroków i milczą w przestrzeni publicznej, obawiając się surowych kar umownych oraz ewentualnych procesów sądowych.