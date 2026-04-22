Kłamstwo Kasi z "M jak miłość" ujrzy światło dzienne. Kto jest biologicznym ojcem Zosi?

Tajemnica Kasi z "M jak miłość" zagrożona. Aneta dowie się prawdy o Jakubie i Zosi

W 1932. odcinku hitu TVP2 "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o godzinie 20:55) sytuacja Kasi diametralnie się skomplikuje. Kobieta straci kontrolę nad swoją wielką tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Do tej pory o fakcie, że to Jakub, a nie Mariusz jest biologicznym tatą dziewczynki, wiedziała jedynie opłacana za milczenie Anka (Katarzyna Russ). Teraz sekret odkryje Aneta, co całkowicie zmieni postać rzeczy. Chodakowska nie będzie zamierzała chronić oszustw koleżanki i zrobi wszystko, aby obaj wplątani w tę intrygę mężczyźni wreszcie dowiedzieli się, jak wygląda rzeczywistość.

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy jest końcem świata dla Kasi, ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne... - mówiła Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Utrata dotychczasowej strefy komfortu sprawi, że Karska wpadnie w gigantyczną nerwowość. Jej narastający niepokój ujawni się już po zakończeniu kolacji w domu Chodakowskich, podczas której przebywała z Mariuszem oraz Jakubem u Anety. Emocje wezmą górę do tego stopnia, że Kasia zaatakuje werbalnie własnego męża tuż po ich wspólnym spotkaniu. Fotografie z 1932. epizodu "M jak miłość" jasno sugerują, że ukrywająca prawdę kobieta będzie znajdowała się na skraju załamania nerwowego i zaleje się łzami. Tak gwałtowne reakcje wywołują spekulacje, czy Sanocki ostatecznie przejrzy na oczy.

Czy Mariusz Sanocki odkryje sfałszowane testy DNA w 1932. odcinku "M jak miłość"?

Widzowie zastanawiają się, czy to właśnie w 1932. odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw bezwzględne oszustwo wobec Mariusza i Jakuba. Głównym wątkiem pozostanie to, czy Karska zdobędzie się na odwagę i opowie mężowi o sfałszowanych badaniach genetycznych, które zmanipulowała jej zaprzyjaźniona pracownica laboratorium. Istnieje również ogromne prawdopodobieństwo, że milczenie przerwie bezkompromisowa Aneta, która już będzie bić się z myślami, czy nie wyznać wszystkiego Olkowi (Maurycy Popiel). Sytuacja nabierze tempa i wkrótce zarówno były, jak i aktualny partner Kasi będą mogli stanąć twarzą w twarz z gorzką rzeczywistością.

Bardzo możliwe jest również rozwiązanie, w którym Sanocki samodzielnie zdemaskuje intrygę w 1932. odsłonie serialu. Mężczyzna wyraźnie dostrzeże radykalną zmianę w zachowaniu ukochanej, która rozpocznie się tuż po feralnym spotkaniu u Chodakowskich. Mariusz natychmiast zacznie własne śledztwo, początkowo błędnie zakładając, że głównym powodem problemów jest Jakub. Żona szybko wyprowadzi go z tego błędu, co wkrótce będzie mogło popchnąć go do samodzielnego połączenia wszystkich brakujących elementów układanki, o ile Kasia w przypływie słabości nie wyzna mu całej prawdy.

Aktorzy zapowiadają koniec kłamstwa. Jakub Karski z "M jak miłość" w szoku

Wiele przesłanek pozwala sądzić, że wielki sekret Karskiej zostanie zdemaskowany jeszcze przed finałem obecnego sezonu telenoweli. Świadczą o tym nie tylko opublikowane zdjęcia z 1932. odcinka "M jak miłość", ale również wypowiedzi samych aktorów we włączonych do programu materiałach zza kulis produkcji. Zarówno Ilona Janyst, jak i Krzysztof Kwiatkowski otwarcie zasugerowali, że finał tej zagmatwanej sprawy z ojcostwem Zosi jest już bardzo blisko. Kwestią czasu pozostaje to, w którym dokładnie momencie Mariusz i Jakub poznają ukrywane przez Kasię fakty.

- Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - przyznała Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym może stać kłamstwo. Nawet nie spodziewa się takiego ciosu ze strony Kasi - skwitował smutno Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".