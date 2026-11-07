Na Wspólnej, odcinek 4316: Ewelina odrzuci pomoc Weroniki po brutalnym ataku Grega

Weronika po wybudzeniu ze śpiączki w 4316 odcinku „Na Wspólnej” zechce ratować Ewelinę

W nadchodzącym 4316 odcinku „Na Wspólnej” odzyskująca przytomność po śpiączce Weronika bez trudu rozpozna swoich bliskich, w tym syna Kacpra (Tomasz Archacki), partnera Lwa (Przemysław Sadowski) oraz samą Ewelinę. Kobieta całkowicie straci jednak pamięć na temat Grega i jego brutalnych czynów wobec niej oraz Kalskiej, zachowując przy tym świadomość, że wcześniej udzielała przyjaciółce wsparcia.

Wspomnienia te sprawią, że w 4316 odcinku „Na Wspólnej” Roztocka zapragnie kontynuować swoje działania. Na drodze stanie jej jednak neurolog, który kategorycznie zabroni prawniczce powrotu do pracy ze względu na konieczność regeneracji mózgu. Specjalista zaleci jej odpoczynek i wyjazd do sanatorium, co wywoła u zatroskanej o los innych Weroniki wewnętrzne rozdarcie. Ostateczną decyzję szybko ułatwi jej sama Ewelina.

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„Na Wspólnej”, odcinek 4316. Kalska rezygnuje z pomocy Roztockiej

Podczas rozmowy w 4316 odcinku „Na Wspólnej” Kalska zaapeluje do Roztockiej, by skupiła się wyłącznie na własnym zdrowiu i przestała się o nią martwić. Kobietę będą dręczyć potężne wyrzuty sumienia z powodu brutalnego ataku, jakiego dopuści się jej mąż. Greg napadnie na prawniczkę właśnie dlatego, że ta do samego końca będzie wspierała Ewelinę, pomoże jej oraz Jagodzie (Laura Zawadka) uwolnić się od oprawcy i będzie dążyła do ich całkowitego odcięcia od mężczyzny. Prawniczka zapłaci najwyższą cenę za to, że nie wydała miejsca pobytu przyjaciółki i jej dziecka.

Ewelina w 4316 odcinku „Na Wspólnej” złoży Weronice obietnicę, że od tego momentu poradzi sobie samodzielnie. Przez lata utrzymywał ją mąż, który zakazywał jej aktywności zawodowej, ale teraz kobieta znajdzie wreszcie pracę i zapewni byt sobie oraz córce. Dodatkowym gwarantem ich chwilowego bezpieczeństwa będzie fakt, że Greg trafi do aresztu po zatrzymaniu przez Tadeusiaka (Dariusz Wnuk) i Sławka (Mariusz Słupiński). Wkrótce jednak pojawią się nowe komplikacje.

Czy Greg uniknie kary przez amnezję Weroniki w 4316 odcinku „Na Wspólnej”?

Nowe problemy w 4316 odcinku „Na Wspólnej” wynikną z faktu, że Greg postanowi wykorzystać amnezję Weroniki, która nie będzie pamięta ani jego, ani próby zabójstwa. Podczas przesłuchania Kalski skłamie, że Roztocka przewróciła się zupełnie sama. Jego adwokat Zakościelny (Dariusz Niebudek) wesprze tę wersję, argumentując, że cieszący się szacunkiem lekarz ratuje ludzkie życie, a nie je odbiera, więc nie mógłby nikogo skrzywdzić. Pozostaje pytanie, czy sprawca zdoła w ten sposób uniknąć odpowiedzialności.

Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy w 4316 odcinku „Na Wspólnej” Greg ponownie zagrozi własnej rodzinie i Weronice. Prawniczka zdoła jednak uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa, ponieważ po namowach Eweliny zgodzi się na wyjazd do sanatorium, dokąd osobiście zawiezie ją Lew (Przemysław Sadowski). W tej sytuacji Kalska i jej córka zostaną zupełnie same. O tym, czy mąż dopadnie je pod nieobecność Roztockiej, przekonamy się w kolejnych odsłonach serialu.

Kiedy oglądać 4316 odcinek „Na Wspólnej” w stacji TVN?

Telewizyjną premierę 4316 odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.