Kalina wraca do „Na Wspólnej”. Bezwzględna prawniczka przyszykuje dla Zakościelnych kolejną niespodziankę

Wielki powrót Kaliny do rodziny Zakościelnych w „Na Wspólnej”

W nadchodzących odsłonach „Na Wspólnej” na ekranie ponownie zagości Kalina, którą widzowie oglądali po raz ostatni w 4224. odcinku. Bohaterka zniknęła niemal pół roku temu, kiedy jej intrygi wyszły na jaw, a Tadek podjął decyzję o rozwodzie z manipulantką. Wówczas to Darek, grany przez Michała Mikołajczaka, zastąpił załamanego brata i osobiście dostarczył szwagierce dokumenty rozwodowe. Zapowiedział jej przy tym wprost, że straci absolutnie wszystko, jeśli natychmiast nie usunie się z ich życia.

Choć po tamtych wydarzeniach Kalina całkowicie zapadła się pod ziemię, to jej nieobecność okaże się tylko tymczasowa, bo w nowych odcinkach „Na Wspólnej” Zakościelna przystąpi do kolejnego starcia z rodziną męża. Kobieta przygotuje dla bliskich następną niespodziankę. Nowe okoliczności znacznie utrudnią ostateczne rozstanie z Tadkiem, na które syn Andrzeja, granego przez Dariusza Niebudka, zdążył się już w pełni uodpornić i przygotować.

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Katarzyna Gałązka i Jakub Pruski o powrocie Kaliny do „Na Wspólnej”

Oficjalne konta produkcji „Na Wspólnej” na Facebooku oraz Instagramie opublikowały materiały wideo, które zwiastują ponowne pojawienie się Kaliny w popularnym serialu stacji TVN. W nagraniach wystąpili odtwórcy ról Kaliny oraz jej ekranowego męża, zdradzając kulisy powrotu Zakościelnej oraz zmiany, jakie zaszły w życiu bohaterów podczas jej nieobecności.

- „She's back! Tak jak się mogli Państwo spodziewać, Kalina wróciła do serialu... i oczywiście jak to ma w zwyczaju, bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo namiesza. Myślę, że te relacje znowu się zaognią. Będzie dużo emocji, dużo wrażeń. Będą też nowe postacie. Także myślę, że będzie się działo” - zapowiedziała Katarzyna Gałązka.

- „Co chcecie wiedzieć? Zaparzę, naszą ulubioną kawę i wszystko Wam opowiem. 6 miesięcy minęło, Tadeusz się uspokoił, wyluzował, poukładał sobie różne rzeczy. Przygotował się do ostatecznego rozstania z Kaliną. Tylko, że Kalina... ma nieco inne plany. Wraca i to wraca słuchajcie z gigantyczną niespodzianką” - zdradził Jakub Pruski.

Nowa intryga Kaliny w „Na Wspólnej”. Widzowie podejrzewają ciążę bohaterki

Jakie plany wobec rodziny Zakościelnych będzie mieć tym razem bezwzględna intrygantka w „Na Wspólnej”? Widzowie szybko zaczęli dzielić się swoimi domysłami. Według teorii fanów Zakościelna mogłaby naprawdę zajść w ciążę i wrócić z dzieckiem, co idealnie pokrywałoby się z zapowiedziami, dotyczącymi wprowadzenia nowych bohaterów. Pozostaje jednak pytanie, czy ojcem byłby Tadek, czy raczej jego kolega Łukasz, grany przez Damiana Pelca, z którym kobieta wcześniej spiskowała przeciwko rodzinie męża.

- „Że jest w ciąży...... ale nie z Tadziem😅;”

- „Tak z kolegą wiadomo;”

- „W ciąży jest jednak hahaha;”

- „Będzie w ciąży z tym jego kolegą;”

- „Tadeusz to za moment będzie miał akcje z Kaliną 😂 a ciąża pewnie tego kolesia ufff 😂 ale wojna Cię tak czy siak czeka 😂😂😂;”

- „Będzie w ciąży i nie będzie wiadomo z kim🤷‍♀️ Beznadzieja…;”

- „Myślę, że z tym kochasiem ale wrobi Tadzia;”

- „Nowa postać - bombelek Tadka lub Łukasza? 🤣;”

- „Z dzieckiem wróci;”

- „Wróci z dzieckiem Tadzia i będzie dym.”

Wkrótce okaże się, czy przypuszczenia internautów okaże się trafne i w „Na Wspólnej” Kalina rzeczywiście będzie spodziewać się dziecka lub pojawi się już z niemowlęciem na rękach. Niewykluczone jednak, że przebiegła Zakościelna uknuje zupełnie inną intrygę, która pozwoli jej uniknąć porażki i wywalczyć coś dla siebie. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi już w najbliższych odcinkach.