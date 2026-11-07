Marcin Najman stawia na muzykę. Chce reprezentować Polskę na Eurowizji

Marcin Najman planuje karierę muzyczną

Marcina Najmana śmiało można nazwać człowiekiem wielu talentów. Już w sobotę, 7 listopada, zmierzy się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime Show MMA 19, a w przyszłości niewykluczony jest także jego bokserski pojedynek z Tomaszem Adamkiem. Plany „Cesarza” sięgają jednak znacznie dalej niż kolejne starcia w oktagonie czy ringu. Zawodnik zamierza zawojować branżę muzyczną, co zresztą idealnie wpisuje się w jego wykształcenie. O swoich zamierzeniach opowiedział Wujkowi Sebkowi w studiu „Super Expressu”, zapowiadając spore zamieszanie na rynku muzycznym.

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Mam takie moje małe marzenie, aby mieć na tyle czasu wolnego i swobodnej, takiej przestrzeni życiowej, żeby się zajmować tylko tym. I mam nadzieję, że dopnę swego. Jeszcze troszkę

Tak swoje plany w rozmowie z „Super Expressem” przedstawił „Cesarz”. W tej chwili jego priorytetem jest udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji, a dalsza przyszłość pozostaje kwestią otwartą. Pewne jest natomiast to, że na polskiej scenie Dawid Podsiadło oraz Sanah mogą zyskać bardzo poważnego rywala.

Eurowizja 2028 celem Marcina Najmana. Duetu z Edytą Górniak nie będzie

Na udział w najbliższej edycji konkursu jest już za późno, dlatego Marcin Najman otwarcie deklaruje, że „idziemy po Eurowizję 2028”. Choć sportowiec utrzymuje świetne relacje z Edytą Górniak, która w przeszłości wywalczyła dla Polski drugie miejsce w tym konkursie, to całkowicie odrzuca pomysł wspólnego występu z piosenkarką.

Właśnie dlatego, że mam dobre relacje z Edytą, to nigdy w życiu nie chciałbym podpierać się jej największym muzycznym autorytetem. Edyta to jest absolutny gigant, to jest gigant muzyki, najlepsza wokalistka świata. Więc nie chciałbym, właśnie z szacunku do niej, ogrzewać się w tym jej blasku i w tej jej doskonałości muzycznej. Ja muszę iść swoją drogą. Więc spróbowałbym w tej Eurowizji, nawet dla hecy. Po prostu dla hecy bym spróbował

Tak swoją decyzję tłumaczył Marcin Najman. Sportowiec ujawnił również, że trzyma „parę fajnych projektów w szufladzie”, ale przed publikacją wymagają one jeszcze pewnego „podrasowania”.

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