El. ME koszykarek. Karol Kowalewski o szansach Polek?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-07 8:14

Reprezentacja Polski koszykarek w Święto Niepodległości rozpocznie w Rydze meczem z Izraelem walkę o udział w el. ME koszykarek 2027. Biało-czerwone ostatni raz brały udział w mistrzostwach w 2015 roku. – Wszyscy mamy świadomość, o co walczymy – powiedział trener reprezentacji, Karol Kowalewski.

Koszykarka w białym stroju biegnie z piłką w stronę kosza. O meczach Polek w el. ME koszykarek przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie koszykarki podczas gry na boisku. Jedna biegnie z piłką, druga próbuje ją zablokować.

Jakie są rywalki w el. ME koszykarek?

W drugiej fazie kwalifikacji el. ME koszykarek reprezentacja Polski (22. miejsce w rankingu europejskim FIBA, 45. na świecie) zmierzy się w grupie I z Turcją, Czarnogórą i Izraelem. W pierwszym etapie Polki wygrały wszystkie sześć spotkań. Turczynki zajmują 8. pozycję w Europie (17. na świecie), reprezentacja Czarnogóry jest 12. (27. na świecie), a koszykarki Izraela klasyfikowane są na 24. miejscu w zestawieniu europejskim (51. na świecie).

Biało-czerwone, przed wznowieniem rozgrywek el. ME koszykarek, trenują w Gorzowie Wielkopolskim. Na początkowych treningach obecnych było 12 koszykarek występujących w PGE Basket Ligi Kobiet. W pełnym składzie, łącznie z pięcioma zawodniczkami z klubów zagranicznych, zespół będzie pracował od niedzieli. Do drużyny powołane zostały m.in. naturalizowana Stephanie Mavunga, Kamila Borkowska, Liliana Banaszak, Anna Makurat i Klaudia Wnorowska.

"Komfortu pracy nie mam, bo wszystkie dziewczyny będą miał dopiero w niedzielę. Na szczęście latem większość z obecnie powołanych pracowała na zgrupowaniach. Mam świadomość, że teraz, jak nigdy, wszystko jest w naszych rękach. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu i nie wybiegamy w przyszłość. Niemniej doprowadzenie zespołu do udziału w Eurobaskecie to obecnie moje największe zawodowe marzenie" - podkreślił.

Gdzie odbędą się mecze Polek?

Z uwagi na sytuację geopolityczną, koszykarska reprezentacja Izraela domowe spotkania rozgrywa w Rydze, stolicy Łotwy. Karol Kowalewski na ten mecz planuje zabrać 13 zawodniczek, z czego 12 może zostać wpisanych do protokołu. Z Rygi Polki udadzą się do Podgoricy, gdzie 14 listopada zmierzą się z Czarnogórą. Ich trenerką jest Jelena Skerović, obecnie prowadząca SKK Polonia Warszawa. Następnie, we wtorek 17 listopada, w Gorzowie Wielkopolskim biało-czerwone zagrają z Turcją.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na znaczenie meczu z Izraelem dla jego zespołu. Polska, która pod wodzą duetu Tomasz Herkt – Andrzej Nowakowski w 1999 r. zdobyła mistrzostwo Europy, ostatni raz grała w czempionacie w 2015 r.

"Dla nas spotkanie z Izraelem jest najważniejsze, może nawet kluczowe. Rywal tak jak my w pierwszej fazie eliminacji odniósł komplet zwycięstw, więc to o czymś świadczy. Mają kilka zawodniczek po amerykańskich uczelniach, grających w dobrych klubach, jak np. Dorian Dahan Sujic z Crvenej Zvezdy Belgrad. Myślę, że fakt, iż zagramy bez publiczności to mały plusik – bo jest lepsza komunikacja między nami i zawodniczkami na parkiecie. Poza tym znamy tę halę, która normalnie może pomieścić 2500-3000 fanów, byliśmy tam z kadrą kilka razy" - dodał.

 

ROLKI