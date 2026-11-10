Usiłowanie rozboju w Katowicach-Piotrowicach. 38-latek został tymczasowo aresztowany

Napaść na kobietę w Piotrowicach. Zgłoszenie ze szpitala

11 października do dyżurnego Komisariatu Policji IV w Katowicach wpłynęło zgłoszenie ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgłoszenie dotyczyło kobiety, która przebywała w szpitalu po napaści. Na miejsce skierowano kryminalnych z katowickiego komisariatu, którzy przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej. Policjanci ustalili, że kobieta wcześnie rano wracała do domu w Piotrowicach.

Napastnik żądał pieniędzy od kobiety w Piotrowicach

Według ustaleń funkcjonariuszy kobietę zaatakował nieznany jej mężczyzna. Przewrócił ją na ziemię, pobił i dusił, żądając pieniędzy. Nie osiągnął jednak celu i oddalił się z miejsca zdarzenia.

38-latek zatrzymany w Katowicach

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji IV w Katowicach, współpracując z Prokuraturą Rejonową Katowice-Południe. Policjanci szczegółowo odtworzyli trasę przemieszczania się sprawcy, zarówno pieszo, jak i samochodem. Na podstawie zgromadzonych materiałów policjanci ustalili i potwierdzili tożsamość mężczyzny. Pod koniec października, na podstawie postanowienia prokuratora, zatrzymali 38-latka w mieszkaniu w Katowicach.

Tymczasowy areszt dla 38-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju

Policjanci znaleźli samochód, którym mężczyzna poruszał się w dniu zdarzenia, oraz elementy odzieży, którą miał wtedy na sobie. 38-latka doprowadzono do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Odpowie także za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 38-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl