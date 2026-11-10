Na Wspólnej, odcinek 4313: Igor odkryje mroczną przeszłość kierowcy Ani. Zapobiegnie tragedii?

"Na Wspólnej", odcinek 4313. Szef wyśle po Anię podejrzanego kierowcę

Zawodowe życie Ani (Sonia Mietielica) zacznie rozwijać się w zawrotnym tempie. W 4313. odcinku "Na Wspólnej" kobieta po wypełnieniu służbowych obowiązków nie skieruje się do mieszkania, gdyż będzie musiała stawić się na próbie przed rejestracją materiału na płytę. Chcąc wesprzeć partnerkę i pobyć z nią choć chwilę, Igor wyjdzie z inicjatywą, że osobiście zawiezie ją na miejsce. Zamierzenia zakochanych szybko wezmą jednak w łeb, ponieważ przed pracą Ani nieoczekiwanie zjawi się auto opłacone przez jej przełożonego. Dla Nowaka widok tego samochodu stanie się początkiem dużego niepokoju. Gdy tylko spojrzy na siedzącego za kółkiem mężczyznę, od razu będzie wiedział, z kim ma do czynienia.

Wspomnienia związane z tym człowiekiem wywołają u Nowaka wyłącznie negatywne emocje. Wyjdzie na jaw, że wysłany przez szefa kierowca to powiązany z narkobiznesem recydywista. Doskonale orientujący się w realiach półświatka Igor nie przejdzie obojętnie obok faktu, że ktoś taki kręci się w pobliżu jego partnerki. Obecność groźnego przestępcy u boku Ani sprawi, że cała ta sytuacja przybierze w oczach dziennikarza bardzo poważny obrót.

"Na Wspólnej", odcinek 4313. Igor rozpozna mężczyznę powiązanego z narkobiznesem

Świadomość, że szofer ma bogatą kartotekę i działa w branży narkotykowej, nie pozwoli Igorowi uznać tego spotkania za zwykły przypadek. Nowak od dawna mierzy się bowiem z dramatycznymi skutkami zażywania nielegalnych substancji. Z potężnym uzależnieniem zmaga się jego córka Julka, a bezradny ojciec nie jest w stanie wyciągnąć jej z tego wyniszczającego nałogu. Problem ten dotyka zresztą znacznie szerszego grona młodych ludzi z jej bezpośredniego otoczenia, którzy również wymagają ratunku. Warto przypomnieć, że już w 4290. odcinku Igor uczestniczył w policyjnej akcji wymierzonej w dilera zaopatrującego w towar Anastazję, będącą córką jego znajomej Wioli.

Kiedy i gdzie oglądać 4313. odcinek serialu "Na Wspólnej"?

Należący do grona najdłużej obecnych na polskich ekranach serial "Na Wspólnej" można śledzić na kanale TVN od poniedziałku do czwartku. Telewizyjna premiera 4313. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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