Na Wspólnej, odcinek 4312. Poszukiwany Kalski planuje ucieczkę z kraju, a Weronika walczy o życie [ZDJĘCIA]

"Na Wspólnej", odcinek 4312. Greg Kalski próbuje uciec przed policją za granicę

W najnowszych odsłonach serialu Greg Kalski (Michał Sitarski) zrobi wszystko, aby nie odpowiedzieć za brutalny atak na Weronikę (Renata Dancewicz). Mężczyzna od dłuższego czasu stosował przemoc wobec swojej żony Eweliny (Marta Malikowska), a Roztocka wielokrotnie wspierała przyjaciółkę, namawiając ją do porzucenia damskiego boksera. Ta pomoc wywołała u oprawcy furię w 4311. odcinku "Na Wspólnej". Kalski rzucił się na Weronikę, która po uderzeniu głową w schody straciła przytomność. Sprawca zamiast wezwać karetkę, zbiegł z miejsca zdarzenia i zostawił ranną bez żadnej pomocy, co uruchomiło policyjną obławę. Świadomy zagrożenia Kalski postanowi uciec przed wymiarem sprawiedliwości za granicę, by uniknąć konsekwencji swojego czynu.

W 4312. odcinku "Na Wspólnej" poszukiwany mężczyzna zaaranżuje kryjome spotkanie z Zakościelnym, przypominając mu, że kiedyś uratował mu życie. Wykorzystując ten dawny dług wdzięczności, Kalski zażąda od znajomego pieniędzy oraz zorganizowania ucieczki z Polski. Przestępca nie ma jednak żadnej gwarancji, że rozmówca zgodzi się na współpracę i pomoże mu zmylić policyjny pościg. Ewentualny wyjazd Grega poza granice kraju znacznie skomplikuje działania funkcjonariuszy, choć nie przekreśli szans na wymierzenie sprawiedliwości. Za brutalne pobicie Weroniki i nieudzielenie jej pomocy mężczyźnie grożą bardzo surowe konsekwencje prawne. Dopiero jego zatrzymanie pozwoli Ewelinie oraz Jagodzie (Laura Zawadzka) odetchnąć z ulgą i żyć bez strachu przed kolejnymi atakami furii, które wciąż są realne, dopóki oprawca przebywa na wolności.

"Na Wspólnej", odcinek 4312. Weronika Roztocka czeka na operację mózgu

W tym samym czasie poszkodowana w ataku Weronika wciąż będzie przebywać na oddziale szpitalnym. Jej stan zdrowia pozostanie na tyle krytyczny, że lekarze podejmą decyzję o przeprowadzeniu operacji mózgu. Rodzina i przyjaciele w ogromnym napięciu będą wyczekiwać jakichkolwiek wieści z sali operacyjnej, nie mając pewności, czy kryzys został zażegnany. Załamany całą sytuacją Lew (Przemysław Sadowski) postara się zachować zimną krew przy Kacprze (Tomasz Archacki). Mężczyzna zacznie pocieszać syna i zapewniać go o rychłym powrocie matki do zdrowia, mimo że sam będzie drżał o jej życie.

Powrót Weroniki do pełnej sprawności może okazać się procesem niezwykle żmudnym i długotrwałym. Najbliżsi z pewnością otoczą ją opieką, pomagając w przejściu przez kolejne etapy rekonwalescencji. Lew stanie przed trudnym zadaniem wspierania załamanego syna, podczas gdy sam będzie musiał radzić sobie z paraliżującym lękiem o przyszłość ukochanej. Dodatkowym obciążeniem dla rodziny będzie bolesna świadomość, że Weronika padła ofiarą Kalskiego wyłącznie za próbę pomocy jego maltretowanej żonie. W tej chwili jednak priorytetem dla wszystkich pozostaje życie pacjentki oraz powodzenie zaplanowanego zabiegu neurochirurgicznego.

"Na Wspólnej", odcinek 4312. Kiedy i gdzie oglądać serial w TVN i online?

"Na Wspólnej" należy do grona najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji telewizyjnych, a kolejne jej odsłony można śledzić od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierowa emisja 4312. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w internecie znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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