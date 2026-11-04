Skład Konkursu Głównego ToruńCAMERIMAGE 2026!

Polskie gwiazdy i hollywoodzkie legendy w walce o Złotą Żabę

Festiwal ToruńCAMERIMAGE 2026 odsłonił karty! Poznaliśmy listę filmów, które powalczą w Konkursie Głównym o prestiżową nagrodę Złotej Żaby. Jak co roku, w szranki stają produkcje z całego świata, w których obraz odgrywa kluczową rolę w opowiadaniu historii. W tegorocznym zestawieniu nie brakuje wielkich nazwisk i polskich akcentów, a zapowiedziane historie mrożą krew w żyłach, wzruszają i zmuszają do myślenia. Konkurs Główny od początku istnienia festiwalu, czyli od 1993 roku, nagradza autorów najlepszych zdjęć filmowych. Międzynarodowe Jury ocenia filmy, w których współpraca reżysera i operatora zaowocowała niezwykłymi walorami wizualnymi. Tegoroczna selekcja to prawdziwa gratka dla kinomanów.

Pawlikowski i Żal wracają z nowym filmem

Miłość zapisana alfabetem Morse’a

Spielberg i Kamiński w thrillerze o globalnym spisku

Mroczne sekrety i polityczne intrygi

Od ożywionego męża z wikliny po gigantkę na boisku

Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji w konkursie jest bez wątpieniaw reżyseriize zdjęciami. Film zabierze widzów do lata 1949 roku, w sam środek zimnej wojny. To opowieść o skomplikowanej relacji noblisty Thomasa Manna i jego córki Eriki – aktorki, pisarki i kierowczyni rajdowej. Ojciec i córka wyruszają w podróż czarnym buickiem przez zrujnowane Niemcy, od amerykańskiej strefy we Frankfurcie po okupowany przez Sowietów Weimar. Powrót do ojczyzny po szesnastu latach emigracji w USA staje się dla pisarza konfrontacją nie tylko z podzielonym krajem, ale także z głębokim rozłamem we własnej rodzinie.W konkursie znalazł się także inny polski film,w reżyserii, do którego zdjęcia zrealizowała. Produkcja oparta jest na prawdziwej historii, która rozegrała się w mrocznych czasach stalinowskiego terroru w Polsce. Dwoje młodych ludzi, więźniów politycznych Wiesię i Jerzego, połączyło uczucie, choć nigdy się nie widzieli. Osadzeni w sąsiednich celach, nawiązali kontakt za pomocą alfabetu Morse’a. Wystukiwane przez ścianę rozmowy stały się dla nich odskocznią od brutalnej rzeczywistości. Film opowiada o ich niezwykłej determinacji i walce o to, by w końcu móc być razem.Do Torunia powraca legendarny duet –. Ich najnowszy film,, zapowiada się na pełen napięcia thriller. Wszystko zaczyna się, gdy meteorolożka Margaret Fairchild podczas prognozy pogody na żywo niespodziewanie zaczyna mówić w języku, którego sama nie rozumie. Nieświadomie ujawnia w ten sposób tajemnicę skrywaną przez dekady, ściągając na siebie uwagę wpływowych organizacji rządowych. Wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Danielem Kellnerem odkrywa prawdę o wspólnej przeszłości, która może na zawsze odmienić świat.W Konkursie Głównym nie zabraknie też mocnych, autorskich propozycji z całego świata.w filmieprzedstawia historię dwóch agentów CIA, którzy tuż przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku zostają wysłani na Wyspę Wielkanocną. W cieniu majestatycznych posągów będą musieli zmierzyć się z mroczną przeszłością i politycznymi intrygami, a ich misja szybko zacznie wymykać się spod kontroli. Z koleiw obraziemaluje portret pozornie idealnej pary. Gdy Gleb, dyrektor dużej firmy, dostaje polecenie wytypowania pracowników na front, a jednocześnie zaczyna podejrzewać żonę o zdradę, jego poukładany świat rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna podejmować coraz bardziej radykalne i niebezpieczne decyzje.Selekcja udowadnia, że kino nie zna granic wyobraźni. W brytyjsko-amerykańskiej produkcjisamotna kobieta, zmęczona docinkami sąsiadów, zamawia u koszykarza męża… wyplecionego z wikliny. Ku zdumieniu wszystkich, mężczyzna ożywa, a jego niezwykły urok wywołuje falę zazdrości i fascynacji. Ciekawie zapowiada się też łotewsko-polska koprodukcjaze zdjęciami. To opowieść o mierzącej niemal dwa metry nastolatce z rodziny starowierców, która zostaje zwerbowana do drużyny koszykarskiej. Dziewczyna musi zmierzyć się z kompleksami, własną tożsamością i presją, by w końcu zaakceptować swoją wyjątkowość i stanąć przed wyborem: ukrywać się czy zostać najlepszą zawodniczką na świecie. Tegoroczny Konkurs Główny festiwaluto prawdziwa podróż przez gatunki, style i kontynenty. Od historycznych dramatów, przez polityczne thrillery, po surrealistyczne opowieści – każdy z piętnastu filmów udowadnia, jak potężnym narzędziem w rękach twórców jest obraz.