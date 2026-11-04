Skład Konkursu Głównego ToruńCAMERIMAGE 2026!

Redakcja ESKA.pl
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2026-11-04 10:16

To będzie prawdziwe starcie gigantów na festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026! Do walki o Złotą Żabę staną m.in. Paweł Pawlikowski i Łukasz Żal oraz legendarny duet: Steven Spielberg i Janusz Kamiński. Podczas gdy polscy twórcy zabiorą widzów w podróż z noblistą Thomasem Mannem przez zrujnowane Niemcy, hollywoodzkie legendy wciągną ich w thriller o globalnym spisku, który zaczyna się od... prognozy pogody na żywo.

OJCZYZNA
Autor: "OJCZYZNA"/ Materiały prasowe

Polskie gwiazdy i hollywoodzkie legendy w walce o Złotą Żabę

Festiwal ToruńCAMERIMAGE 2026 odsłonił karty! Poznaliśmy listę filmów, które powalczą w Konkursie Głównym o prestiżową nagrodę Złotej Żaby. Jak co roku, w szranki stają produkcje z całego świata, w których obraz odgrywa kluczową rolę w opowiadaniu historii. W tegorocznym zestawieniu nie brakuje wielkich nazwisk i polskich akcentów, a zapowiedziane historie mrożą krew w żyłach, wzruszają i zmuszają do myślenia. Konkurs Główny od początku istnienia festiwalu, czyli od 1993 roku, nagradza autorów najlepszych zdjęć filmowych. Międzynarodowe Jury ocenia filmy, w których współpraca reżysera i operatora zaowocowała niezwykłymi walorami wizualnymi. Tegoroczna selekcja to prawdziwa gratka dla kinomanów.

Pawlikowski i Żal wracają z nowym filmem

Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji w konkursie jest bez wątpienia „Ojczyzna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego ze zdjęciami Łukasza Żala. Film zabierze widzów do lata 1949 roku, w sam środek zimnej wojny. To opowieść o skomplikowanej relacji noblisty Thomasa Manna i jego córki Eriki – aktorki, pisarki i kierowczyni rajdowej. Ojciec i córka wyruszają w podróż czarnym buickiem przez zrujnowane Niemcy, od amerykańskiej strefy we Frankfurcie po okupowany przez Sowietów Weimar. Powrót do ojczyzny po szesnastu latach emigracji w USA staje się dla pisarza konfrontacją nie tylko z podzielonym krajem, ale także z głębokim rozłamem we własnej rodzinie.

Miłość zapisana alfabetem Morse’a

W konkursie znalazł się także inny polski film, „Przez ścianę” w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, do którego zdjęcia zrealizowała Jolanta Dylewska. Produkcja oparta jest na prawdziwej historii, która rozegrała się w mrocznych czasach stalinowskiego terroru w Polsce. Dwoje młodych ludzi, więźniów politycznych Wiesię i Jerzego, połączyło uczucie, choć nigdy się nie widzieli. Osadzeni w sąsiednich celach, nawiązali kontakt za pomocą alfabetu Morse’a. Wystukiwane przez ścianę rozmowy stały się dla nich odskocznią od brutalnej rzeczywistości. Film opowiada o ich niezwykłej determinacji i walce o to, by w końcu móc być razem.

Spielberg i Kamiński w thrillerze o globalnym spisku

Do Torunia powraca legendarny duet – Steven Spielberg i Janusz Kamiński. Ich najnowszy film, „Dzień objawienia”, zapowiada się na pełen napięcia thriller. Wszystko zaczyna się, gdy meteorolożka Margaret Fairchild podczas prognozy pogody na żywo niespodziewanie zaczyna mówić w języku, którego sama nie rozumie. Nieświadomie ujawnia w ten sposób tajemnicę skrywaną przez dekady, ściągając na siebie uwagę wpływowych organizacji rządowych. Wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Danielem Kellnerem odkrywa prawdę o wspólnej przeszłości, która może na zawsze odmienić świat.

Mroczne sekrety i polityczne intrygi

W Konkursie Głównym nie zabraknie też mocnych, autorskich propozycji z całego świata. Martin McDonagh w filmie „Dziki Koń Dziewięć” przedstawia historię dwóch agentów CIA, którzy tuż przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku zostają wysłani na Wyspę Wielkanocną. W cieniu majestatycznych posągów będą musieli zmierzyć się z mroczną przeszłością i politycznymi intrygami, a ich misja szybko zacznie wymykać się spod kontroli. Z kolei Andriej Zwiagincew w obrazie „Minotaur” maluje portret pozornie idealnej pary. Gdy Gleb, dyrektor dużej firmy, dostaje polecenie wytypowania pracowników na front, a jednocześnie zaczyna podejrzewać żonę o zdradę, jego poukładany świat rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna podejmować coraz bardziej radykalne i niebezpieczne decyzje.

Od ożywionego męża z wikliny po gigantkę na boisku

Selekcja udowadnia, że kino nie zna granic wyobraźni. W brytyjsko-amerykańskiej produkcji „Wiklinowy mąż” samotna kobieta, zmęczona docinkami sąsiadów, zamawia u koszykarza męża… wyplecionego z wikliny. Ku zdumieniu wszystkich, mężczyzna ożywa, a jego niezwykły urok wywołuje falę zazdrości i fascynacji. Ciekawie zapowiada się też łotewsko-polska koprodukcja „Ulya” ze zdjęciami Wojciecha Staronia. To opowieść o mierzącej niemal dwa metry nastolatce z rodziny starowierców, która zostaje zwerbowana do drużyny koszykarskiej. Dziewczyna musi zmierzyć się z kompleksami, własną tożsamością i presją, by w końcu zaakceptować swoją wyjątkowość i stanąć przed wyborem: ukrywać się czy zostać najlepszą zawodniczką na świecie. Tegoroczny Konkurs Główny festiwalu ToruńCAMERIMAGE to prawdziwa podróż przez gatunki, style i kontynenty. Od historycznych dramatów, przez polityczne thrillery, po surrealistyczne opowieści – każdy z piętnastu filmów udowadnia, jak potężnym narzędziem w rękach twórców jest obraz.
 

ROLKI

ToruńCAMERIMAGE