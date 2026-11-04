Skład Konkursu Głównego ToruńCAMERIMAGE 2026!

Polskie gwiazdy i hollywoodzkie legendy w walce o Złotą Żabę
Festiwal ToruńCAMERIMAGE 2026 odsłonił karty! Poznaliśmy listę filmów, które powalczą w Konkursie Głównym o prestiżową nagrodę Złotej Żaby. Jak co roku, w szranki stają produkcje z całego świata, w których obraz odgrywa kluczową rolę w opowiadaniu historii. W tegorocznym zestawieniu nie brakuje wielkich nazwisk i polskich akcentów, a zapowiedziane historie mrożą krew w żyłach, wzruszają i zmuszają do myślenia. Konkurs Główny od początku istnienia festiwalu, czyli od 1993 roku, nagradza autorów najlepszych zdjęć filmowych. Międzynarodowe Jury ocenia filmy, w których współpraca reżysera i operatora zaowocowała niezwykłymi walorami wizualnymi. Tegoroczna selekcja to prawdziwa gratka dla kinomanów.
Pawlikowski i Żal wracają z nowym filmem
Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji w konkursie jest bez wątpienia „Ojczyzna”
w reżyserii Pawła Pawlikowskiego
ze zdjęciami Łukasza Żala
. Film zabierze widzów do lata 1949 roku, w sam środek zimnej wojny. To opowieść o skomplikowanej relacji noblisty Thomasa Manna i jego córki Eriki – aktorki, pisarki i kierowczyni rajdowej.
Ojciec i córka wyruszają w podróż czarnym buickiem przez zrujnowane Niemcy, od amerykańskiej strefy we Frankfurcie po okupowany przez Sowietów Weimar. Powrót do ojczyzny po szesnastu latach emigracji w USA staje się dla pisarza konfrontacją nie tylko z podzielonym krajem, ale także z głębokim rozłamem we własnej rodzinie.
Miłość zapisana alfabetem Morse’a
W konkursie znalazł się także inny polski film, „Przez ścianę”
w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego
, do którego zdjęcia zrealizowała Jolanta Dylewska
. Produkcja oparta jest na prawdziwej historii, która rozegrała się w mrocznych czasach stalinowskiego terroru w Polsce. Dwoje młodych ludzi, więźniów politycznych Wiesię i Jerzego, połączyło uczucie, choć nigdy się nie widzieli.
Osadzeni w sąsiednich celach, nawiązali kontakt za pomocą alfabetu Morse’a. Wystukiwane przez ścianę rozmowy stały się dla nich odskocznią od brutalnej rzeczywistości. Film opowiada o ich niezwykłej determinacji i walce o to, by w końcu móc być razem.
Spielberg i Kamiński w thrillerze o globalnym spisku
Do Torunia powraca legendarny duet – Steven Spielberg
i Janusz Kamiński
. Ich najnowszy film, „Dzień objawienia”
, zapowiada się na pełen napięcia thriller. Wszystko zaczyna się, gdy meteorolożka Margaret Fairchild podczas prognozy pogody na żywo niespodziewanie zaczyna mówić w języku, którego sama nie rozumie.
Nieświadomie ujawnia w ten sposób tajemnicę skrywaną przez dekady, ściągając na siebie uwagę wpływowych organizacji rządowych. Wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Danielem Kellnerem odkrywa prawdę o wspólnej przeszłości, która może na zawsze odmienić świat.
Mroczne sekrety i polityczne intrygi
W Konkursie Głównym nie zabraknie też mocnych, autorskich propozycji z całego świata. Martin McDonagh
w filmie „Dziki Koń Dziewięć”
przedstawia historię dwóch agentów CIA, którzy tuż przed zamachem stanu w Chile w 1973 roku zostają wysłani na Wyspę Wielkanocną. W cieniu majestatycznych posągów będą musieli zmierzyć się z mroczną przeszłością i politycznymi intrygami, a ich misja szybko zacznie wymykać się spod kontroli.
Z kolei Andriej Zwiagincew
w obrazie „Minotaur”
maluje portret pozornie idealnej pary. Gdy Gleb, dyrektor dużej firmy, dostaje polecenie wytypowania pracowników na front, a jednocześnie zaczyna podejrzewać żonę o zdradę, jego poukładany świat rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna podejmować coraz bardziej radykalne i niebezpieczne decyzje.
Od ożywionego męża z wikliny po gigantkę na boisku
Selekcja udowadnia, że kino nie zna granic wyobraźni. W brytyjsko-amerykańskiej produkcji „Wiklinowy mąż”
samotna kobieta, zmęczona docinkami sąsiadów, zamawia u koszykarza męża… wyplecionego z wikliny. Ku zdumieniu wszystkich, mężczyzna ożywa, a jego niezwykły urok wywołuje falę zazdrości i fascynacji.
Ciekawie zapowiada się też łotewsko-polska koprodukcja „Ulya”
ze zdjęciami Wojciecha Staronia
. To opowieść o mierzącej niemal dwa metry nastolatce z rodziny starowierców, która zostaje zwerbowana do drużyny koszykarskiej. Dziewczyna musi zmierzyć się z kompleksami, własną tożsamością i presją, by w końcu zaakceptować swoją wyjątkowość i stanąć przed wyborem: ukrywać się czy zostać najlepszą zawodniczką na świecie.
Tegoroczny Konkurs Główny festiwalu ToruńCAMERIMAGE
to prawdziwa podróż przez gatunki, style i kontynenty. Od historycznych dramatów, przez polityczne thrillery, po surrealistyczne opowieści – każdy z piętnastu filmów udowadnia, jak potężnym narzędziem w rękach twórców jest obraz.