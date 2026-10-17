Na Wspólnej, odcinek 4311: Kalski dokona bestialskiego czynu. Weronika nie będzie miała z nim szans [ZDJĘCIA]

Dramatyczny atak Grega na Weronikę w 4311. odcinku „Na Wspólnej”

Po opuszczeniu szpitalnych murów, Kalski zaczął stwarzać jeszcze większe zagrożenie dla swoich bliskich i otoczenia. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z utratą władzy nad własną rodziną. Zwiastuny eskalacji widzieliśmy już w 4294. odsłonie „Na Wspólnej”, kiedy to zjawił się przed posesją Weroniki, usiłując zmusić córkę do wspólnego wyjazdu. Interwencja Roztockiej wywołała wówczas wściekłość Kalskiego. Sytuacja zaostrzyła się w odcinku 4300, gdy zapowiedział Weronice, że użyje wszelkich dostępnych środków do odzyskania Jagody. Z kolei w 4302. epizodzie brutalnie odseparował prawniczkę od Eweliny, wysuwając pod jej adresem groźby pozbawienia życia.

W nadchodzącym, 4311. odcinku serialu, Kalski postanowi zrealizować swoje przerażające zapowiedzi. Weronika, przebywając w domowym zaciszu, zostanie całkowicie zaskoczona niespodziewanym najściem Grega. Rozwścieczony intruz rzuci się na gospodynię, inicjując brutalną walkę. Choć Roztocka będzie heroicznie próbowała odeprzeć atak, siła napastnika przeważy. W efekcie brutalnej szarpaniny zszokowana kobieta osunie się na ziemię.

Tadeusiak odkrywa nieprzytomną Weronikę w 4311. odcinku „Na Wspólnej”

W krytycznym momencie pod domem zjawia się Robert Tadeusiak (Dariusz Wnuk). Funkcjonariusz z trwogą będzie zbliżał się do miejsca zdarzenia, przeczuwając najgorsze. Widok leżącej na ziemi Roztockiej sprawi, że policjant zacznie poważnie wątpić, czy kobieta wciąż oddycha. Rozpocznie się dramatyczna walka z czasem, w której ułamki sekund będą decydować o ludzkim życiu.

Sprawca brutalnego zajścia nie zamierza jednak czekać na konsekwencje swoich czynów. Greg zniknie z miejsca przestępstwa na długo przed przyjazdem policyjnych patroli. Tadeusiak zostanie zmuszony do natychmiastowego zainicjowania obławy, a wyśledzenie zbiegłego agresora będzie stanowić ogromne wyzwanie dla śledczych.

Mimo drastyczności ataku, Weronika ujdzie z życiem, trafiając pod specjalistyczną opiekę medyczną. Brutalne pobicie wstrząśnie całym jej otoczeniem. Szczególnie ciężkie chwile przeżyją jej najbliżsi – mąż Lew (Przemysław Sadowski) oraz syn Kacper (Tomasz Archacki). Dramat Roztockiej mocno odbije się także na psychice Eweliny. Zniknięcie Kalskiego zasiało panikę, a strach o życie bliskich nie minie, dopóki stróże prawa nie ustalą kryjówki niebezpiecznego uciekiniera.

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