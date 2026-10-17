Turecka liga koszykarzy. Kto zachował status niepokonanego

Znakomita dyspozycja rzutowa reprezentanta Polski

Przebywający na parkiecie przez dwadzieścia siedem minut naturalizowany zawodnik zdobył dwadzieścia dwa punkty. W niedzielnym spotkaniu czwartej kolejki Jerrick Harding trafił sześć z dziesięciu rzutów za dwa oraz wykorzystał cztery rzuty wolne. Jego zespół Turk Telekomm uległ jednak na wyjeździe drużynie Pizza Bulls Bandirma w stosunku 66:79. Dla ekipy z Ankary była to zaledwie pierwsza przegrana w trwającym sezonie.

Znakomita dyspozycja indywidualna koszykarza stanowi kontynuację jego doskonałej formy z poprzednich tygodni. Biorąc pod uwagę ligowe zmagania dwudziestoósmioletni gracz po raz trzeci z rzędu przekroczył barierę dwudziestu zdobytych punktów. Wcześniej zgromadził dwadzieścia jeden oczek w starciu z Besiktasem Stambuł oraz dwadzieścia cztery przeciwko Bursaspor Basketbol. Oprócz wysokiej skuteczności zanotował w ostatnim meczu trzy zbiórki, dwie asysty i dwa przechwyty.

Jak grają polscy koszykarze w Turcji

Powody do radości ma natomiast kapitan reprezentacji, którego zespół wygrał na wyjeździe z Bursasporem 90:80. Podczas tego trudnego pojedynku Mateusz Ponitka spędził na boisku dwadzieścia pięć minut, notując osiem punktów oraz cztery asysty. Stołeczny Bahcesehir Koleji Stambuł pozostaje niepokonany i z kompletem zwycięstw niezmiennie przewodzi ligowej tabeli. Polski koszykarz wzbogacił swoje meczowe statystyki o trzy zbiórki oraz trzy udane przechwyty.

Zgoła odmiennie prezentuje się sytuacja drużyny Michała Sokołowskiego po czwartej z rzędu porażce w rozgrywkach. Zespół Glimt Cayirova Belyedesi uległ ekipie Pinar Karsiyaka 79:95, a polski skrzydłowy w starciu przeciwko byłemu klubowi zdobył zaledwie trzy punkty w szesnaście minut. Tymczasem inny reprezentant Jordan Loyd, grający dla Anadolu Efes Stambuł, rozegra w poniedziałek mecz z Eserler Enokspor. Jego utytułowany klub również nie zaznał jeszcze porażki w aktualnej ligowej kampanii.