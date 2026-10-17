Motor Lublin wygrywa ze Śląskiem Wrocław w Ekstraklasie. Decydujący cios w doliczonym czasie

Zacięte starcie na stadionie w Lublinie

Pierwsza połowa spotkania przebiegała głównie pod dyktando miejscowych graczy, którzy kontrolowali wydarzenia na murawie. Niespodziewanie jednak to drużyna z Wrocławia otworzyła wynik meczu po błędzie bramkarza Gaspara Tratnika, a na listę strzelców w 11. minucie wpisał się Przemysław Banaszak po dograniu od Piotra Samca-Talara.

Prawdziwe emocje rozpoczęły się po przerwie. W 50. minucie Karol Czubak z Motoru nie wykorzystał rzutu karnego, ponieważ fenomenalną interwencją wykazał się bramkarz gości Karol Niemczycki, który tego dnia wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą gola.

Emocjonująca końcówka z systemem VAR

Gospodarze wyrównali w 61. minucie po precyzyjnym strzale Makana Aiko pod poprzeczkę. Radość nie trwała długo, gdyż zaledwie pięć minut później Malaly Dembele skutecznie wykorzystał sytuację sam na sam i wrocławianie ponownie objęli prowadzenie w tym wyrównanym pojedynku.

Podopieczni Mariusza Misiury rzucili się do ataku i w 77. minucie Christopher Simon doprowadził do remisu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Ostateczny rezultat ustalił w doliczonym czasie gry Yacine Bourhane, który wykorzystał rzut karny podyktowany po interwencji sędziów wozowych za faul Marca Llinaresa na napastniku z Senegalu.