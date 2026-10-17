Na Wspólnej, odcinek 4302: Greg straci nad sobą kontrolę. Weronika znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie [ZDJĘCIA]

Roztocka ratuje Ewelinę i Jagodę przed Gregiem w 4302. odcinku "Na Wspólnej"

Weronika Roztocka nie ma zamiaru godzić się na to, żeby Ewelina i Jagoda znowu stały się ofiarami Grega. W 4281. epizodzie „Na Wspólnej” prawniczka dowiedziała się bolesnej prawdy o przemocy, którą Ewelina cierpiała z rąk swojego męża. Okazało się też, że to Jagoda, chcąc chronić matkę, dźgnęła ojca nożem. Od tego momentu Weronika robi wszystko, aby wyciągnąć kobiety z koszmaru, ale Greg nie odpuszcza. W 4299. odsłonie serialu próbował zmanipulować córkę, przekonując ją, że to matka dopuściła się zdrady i chciała zostawić rodzinę na lodzie.

Napięcie zacznie rosnąć w błyskawicznym tempie. W 4300. odcinku Greg rzuci groźby w stronę Weroniki i zintensyfikuje naciski, by żona do niego wróciła. Gdy Ewelina potwierdzi córce zmyśloną historię o romansie, Roztocka wpadnie w popłoch. Kiedy w 4301. odcinku dowie się, że Jagoda na własne żądanie opuściła szpital, postanowi osobiście pofatygować się do Kalskich. Będzie zdesperowana, aby przemówić Ewelinie do rozsądku, zanim ta ponownie wpadnie w łapy swojego bezlitosnego męża.

Greg grozi śmiercią Weronice w 4302. odcinku "Na Wspólnej". Kalski straci kontrolę

W 4302. odcinku „Na Wspólnej” Weronika będzie próbowała desperacko dotrzeć do Eweliny i uświadomić jej, jak katastrofalne w skutkach może być wznowienie relacji z Gregiem. Będzie ją prosić, aby pomyślała o dobru swoim i Jagody, a nie dawała mężowi kolejnej szansy na zrujnowanie ich życia. Roztocka będzie robić wszystko, by Kalski znowu nie przejął absolutnej władzy nad rodziną. Niestety, Ewelina, będąc pod ogromnym naciskiem psychicznym, będzie trudna do przekonania.

Spotkanie pań przyjmie dramatyczny i niebezpieczny przebieg. Kalski ani myśli akceptować wtrącania się Roztockiej w jego sprawy małżeńskie. Wpadnie w furię, rzuci się na Weronikę, brutalnie odciągnie ją od swojej żony i jasno zapowie, że zabije ją, jeśli nie przestanie się mieszać. Weronika, która pojechała na miejsce z najlepszymi intencjami i troską o Ewelinę, sama wpadnie w poważne tarapaty.

To wydarzenie obnaży prawdziwą i mroczną stronę Kalskiego, który nie zawaha się przed najgorszym, aby usunąć przeszkody ze swojej drogi. Sytuacja wymknie się spod kontroli, a na spokojne negocjacje nie będzie już miejsca. Czy Ewelina zbierze w sobie siły, by stawić czoła Gregowi i powstrzymać kolejną tragedię?

Odcinek 4302 "Na Wspólnej" – kiedy i gdzie oglądać?

„Na Wspólnej” to absolutny weteran polskich tasiemców, bawiący i wzruszający widzów TVN od poniedziałku do czwartku. Epizod numer 4302 trafi na antenę w środę, 28 października 2026 roku. Start o godzinie 20:15. Spóźnialscy lub fani streamingu będą mogli nadrobić zaległości w serwisie Player.

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać

10