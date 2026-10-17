Maja Chwalińska pokonuje Igę Świątek w Wuhan. Zmiany w rankingu WTA

Półfinał WTA w Wuhan: Maja Chwalińska wygrywa z Igą Świątek

Część ekspertów przedwcześnie spisała Maję Chwalińską na straty po jej kilku słabszych występach, jednak szybko musieli zweryfikować swoje oceny. Finalistka paryskiego Roland Garros z 2026 roku znów udowodniła swoją wartość podczas prestiżowych zmagań WTA 1000 w Wuhan i już w niedzielę, 18 października, powalczy o pełną pulę z Sonay Kartal. Zanim do tego doszło, tenisistka z Dąbrowy Górniczej pokonała w półfinale swoją dawną przyjaciółkę z kortów juniorskich, Igę Świątek. Starcie początkowo toczyło się łeb w łeb, a Raszynianka przy wyniku 5:3 była niezwykle blisko wygrania pierwszej partii. Dąbrowianka zdołała jednak obronić piłkę meczową, a ostatecznie triumfowała 7:5. Wcześniej na korcie doszło do dramatycznych scen. Była liderka światowego zestawienia zalała się łzami i upadła na ręcznik z powodu urazu. Mimo interwencji fizjoterapeutki i powrotu do gry, kontuzja wyraźnie ograniczała ruchy Świątek. W drugiej odsłonie dominowała już wyłącznie Chwalińska, gładko zwyciężając 6:1, co wywoła przetasowania na listach światowych.

Aktualny ranking WTA: Maja Chwalińska w górę, Iga Świątek traci szanse

Na bieżąco aktualizowane zestawienie WTA live wskazuje, że triumfatorka polskiego półfinału przeskoczyła z 16. na 12. pozycję. Z kolei Iga Świątek zachowała 9. lokatę, jednak przegrana z Mają Chwalińską drastycznie ogranicza jej perspektywy na kwalifikację do prestiżowego turnieju WTA Finals. Ewentualne zwycięstwo Dąbrowianki w finałowym pojedynku z Sonay Kartal (pogromczynią Jeleny Ostapenko w półfinale) wywinduje ją o dodatkowe oczko w górę. Warto zaznaczyć imponującą drogę polskiej finalistki do decydującego starcia. W poprzednich rundach odesłała do domu kolejno: Majar Szarif (6:3, 6:2), Marię Bouzkovą (1:6, 6:1, 6:1), Ivę Jović (6:4, 6:1), Marię Sakkari (6:0, 3:6, 7:5) oraz ostatecznie Igę Świątek (7:5, 6:1).

Obecnie na czele światowego zestawienia tenisistek znajduje się Jelena Rybakina z Kazachstanu. Tuż za nią, na drugiej pozycji, plasuje się Białorusinka Aryna Sabalenka, a podium najlepszych zawodniczek globu uzupełnia reprezentantka Rosji, Mirra Andriejewa.

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