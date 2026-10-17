Na Wspólnej, odcinek 4301: Weronika będzie szukać Jagody. Wizyta u Kalskich przyniesie szokujące odkrycie [ZDJĘCIA]

Co przyniesie 4301. odcinek „Na Wspólnej”? Ewelina ucieka ze szpitala

Życie Kalskich z „Na Wspólnej” przypomina ostatnio prawdziwy koszmar. Wątek znęcającego się nad żoną Grega, który w efekcie wylądował w szpitalu z raną od noża, wciąż trzyma widzów w napięciu. Choć Ewelina początkowo twierdziła, że to ona zadała cios, policyjne śledztwo z 4292. odcinka ujawniło kluczowy detal – sprawcą była osoba leworęczna. To obaliło jej fałszywe przyznanie się do winy.

Prawda wyszła na jaw: ojca zraniła Jagoda, stając w obronie katowanej matki. Dziewczyna wyznała wszystko w 4288. odcinku, co nadało śledztwu nowy bieg. Przez cały ten czas Kalska miała oparcie w Weronice. Kiedy maltretowana kobieta wylądowała na oddziale psychiatrycznym, Roztocka postanowiła zaopiekować się także jej córką.

Dzięki Weronice, a także wsparciu Lwa i Kacpra, Jagoda w końcu poczuła się bezpiecznie. W 4293. odcinku prawniczka zadeklarowała, że da dziewczynie schronienie tak długo, jak będzie to potrzebne. Niestety, ucieczka od oprawcy okazała się tylko tymczasowa. Greg, przyzwyczajony do absolutnej dominacji w rodzinie, nie dawał za wygraną.

Zdesperowany ojciec osaczył Jagodę pod szkołą w 4299. odcinku. Przedstawił jej własną wersję wydarzeń – według niego matka miała rzekomy romans i chciała zniszczyć ich dom. Greg zrobi wszystko, aby zmanipulować córkę i zmusić ją do powrotu pod jego dach.

Zdesperowana Weronika rusza na ratunek Kalskim w 4301. odcinku

Agresja Grega nie słabnie. W 4300. odcinku mężczyzna zaatakuje Weronikę, wulgarnie ją wyzywając i strasząc. Zrobi wszystko, by odebrać córkę, a do tego zechce wciągnąć żonę z powrotem w swój chory układ. Roztocka będzie przerażona perspektywą, że Ewelina ponownie ulegnie toksycznemu mężowi.

Punktem kulminacyjnym 4301. odcinka będzie informacja, że Ewelina wypisała się na własne żądanie ze szpitala psychiatrycznego. Zaniepokojona jej losem Weronika bez wahania uda się do willi Kalskich. Będzie domagać się widzenia z przyjaciółką i Jagodą, żeby sprawdzić, czy są całe i zdrowe. Tymczasem bezwzględny Kalski stanowczo odmówi jej wejścia. Roztocka postawi wotum nieufności – zapowie, że nie ruszy się stamtąd, dopóki nie zobaczy Eweliny. Prawniczka ryzykuje wiele, wchodząc w drogę domowemu tyranowi, który nie toleruje oporu. To starcie grozi poważnym incydentem. Pytanie brzmi: czy Weronice uda się przedrzeć przez zasłonę zła i uratować Kalską i jej córkę z rąk agresora?

Odcinek 4301 „Na Wspólnej” - sprawdź, gdzie obejrzeć

Kultowa produkcja TVN cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem od wielu lat. Fani śledzą perypetie bohaterów cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Premiera 4301. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowana jest na wtorek, 27 października 2026 roku. Emisja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Tradycyjnie, dla osób preferujących seanse w sieci, najnowszy odcinek trafi również na platformę streamingową Player.

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