Na Wspólnej, odcinek 4309. Judyta szantażuje Fabiana sekstaśmą, by pozbyć się Marty z programu

„Na Wspólnej”, odcinek 4309. Marta Leśniewska nagłośni w telewizji sprawę Stefka

Iga Przybysz (Lidia Sadowa) uświadomi Martę Leśniewską (Joanna Jabłczyńska), jak ogromny zasięg miała przestępcza działalność zatrzymanego pedofila. Te wstrząsające ustalenia popchną kobietę do zdecydowanych kroków. Chcąc przestrzec innych rodziców przed podobnym niebezpieczeństwem, Marta postanowi opowiedzieć na antenie o dramatycznych przeżyciach Stefka. Taki obrót spraw mocno skomplikuje jednak sytuację Judyty Bradeckiej (Anna Dereszowska). Obawiając się utraty własnej pozycji zawodowej, kobieta dojdzie do wniosku, że musi wyeliminować rywalkę z gry, a do zrealizowania tej intrygi posłuży się Fabianem (Aleksandar Milićević).

Szantaż w 4309. odcinku „Na Wspólnej”. Judyta Bradecka grozi Fabianowi ujawnieniem sekstaśmy

Bradecka doskonale wie, w jaki sposób skutecznie przycisnąć mężczyznę do muru. Wykorzysta do tego wideo z ich intymnego zbliżenia, które zarejestrowała w 4307. odcinku „Na Wspólnej”. Tym razem Judyta użyje kompromitującego nagrania jako karty przetargowej i zażąda wyrzucenia Marty z programu. Postawi sprawę jasno i zagrozi, że w razie odmowy upubliczni ich sekstaśmę. Przyparty do muru Fabian stanie przed niezwykle trudnym wyborem. Będzie musiał rozważyć, czy spełnić ultimatum szantażystki, czy też podjąć ryzyko wybuchu towarzyskiego skandalu. Walcząca o swoją karierę Judyta nie zamierza jednak cofnąć się ani o krok. Pozostaje pytanie, czy zdesperowany mężczyzna ulegnie presji i doprowadzi do zwolnienia Leśniewskiej.

„Na Wspólnej”, odcinek 4309. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod serialu TVN?

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Na Wspólnej”, czyli jednej z najdłużej obecnych na polskich ekranach produkcji, od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierową emisję 4309. odcinka zaplanowano na wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Nowy epizod zostanie również udostępniony w sieci dla użytkowników platformy streamingowej Player.

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