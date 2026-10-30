„Barwy szczęścia”, odcinek 3446. Ignacy obudzi się po imprezie i nabierze podejrzeń, że spędził noc z Madzią

„Barwy szczęścia”, odcinek 3446. Ignacy straci pamięć po hucznej imprezie

Próba odtworzenia przebiegu poprzedniego wieczoru okaże się dla Ignacego w 3446. odcinku serialu „Barwy szczęścia” ogromnym wyzwaniem. Mężczyzna do tego stopnia zatraci się w hucznym fetowaniu zdobytego wyróżnienia, że po przebudzeniu nie będzie w stanie przypomnieć sobie szczegółów imprezy. Sytuację skomplikuje fakt, że oprócz dotkliwych luk w pamięci Kieliszewski zauważy również zniknięcie swojego lauru zwycięstwa. Choć w pierwszej chwili poszukiwania zagubionej statuetki wydadzą się jego głównym zmartwieniem, rzeczywistość szybko okaże się znacznie bardziej skomplikowana. Bohater dojdzie bowiem do wniosku, że finał nocnej zabawy miał dużo poważniejsze konsekwencje. Zacznie podejrzewać, że wylądował w łóżku z Madzią, z którą w ostatnim czasie utrzymywał coraz bliższe relacje.

Czy Ignacy zdradzi Agatę z Madzią w serialu „Barwy szczęścia”?

Zbliżenie między tą dwójką zacznie się zupełnie niewinnie, od zwykłych poszukiwań odpowiedniej garderoby. Gdy Kieliszewski stanie przed koniecznością zakupu eleganckiego stroju biznesowego, wybierze się prosto do showroomu prowadzonego przez Banaś. Z racji tego, że Agaty nie będzie na miejscu, to właśnie koleżanka posłuży mu modową radą. Pierwsza wizyta wypadnie na tyle pomyślnie, że Ignacy postanowi skorzystać z jej usług raz jeszcze, tym razem poszukując nieco bardziej odważnej kreacji na uroczystą galę. Madzia ponownie z chęcią ruszy z pomocą, co sprawi, że ich relacja zacznie wykraczać poza zwykłe doradztwo w kwestii ubioru. Cała ta znajomość przybierze jednak zupełnie nowy obrót po wydarzeniach z 3446. odcinka „Barw szczęścia”. Mężczyzna nabierze wówczas podejrzeń, że po zakrapianym wieczorze spędził noc właśnie z właścicielką showroomu. Największym problemem okaże się to, że przez urwany film sam nie będzie miał pewności, do czego właściwie między nimi doszło.

Agata wyjedzie do Tajlandii. Co z jej zaręczynami z Ignacym?

Ewentualny skok w bok skomplikuje życie bohatera tym bardziej, że oficjalnie jest on przecież narzeczonym Agaty. Jeszcze zanim kobieta wyruszyła w podróż do Tajlandii, Kieliszewski oświadczył się ukochanej i zadeklarował chęć budowania wspólnej przyszłości. Czasowa rozłąka zakochanych z założenia nie miała mieć żadnego negatywnego wpływu na ich relację. Wydarzenia z 3446. odcinka „Barw szczęścia” postawią jednak pod znakiem zapytania wierność Ignacego, który pod nieobecność partnerki mógł posunąć się za daleko w kontaktach z Madzią. Przez problemy z pamięcią sam zainteresowany nie będzie potrafił jednoznacznie stwierdzić, jak zakończyło się huczne opijanie sukcesu.

„Barwy szczęścia”, odcinek 3446. Kiedy emisja w TVP2?

Telewidzowie zobaczą premierowy 3446. odcinek serialu „Barwy szczęścia” w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Emisja na antenie stacji TVP2 rozpocznie się o godzinie 20.05.