„M jak miłość” odcinek 1958. Dorota i Bartek zatają przed Frankiem żądania jego ojczyma

„M jak miłość”, odcinek 1958. Jakiej kwoty zażąda ojczym Franka za prawdę o matce syna Doroty i Bartka?

Dorota i Bartek w 1958 odcinku „M jak miłość” boleśnie odczują, jak wysoką cenę ma prawda o pochodzeniu Franka, gdy zorientują się, że bezwzględny Malicki poluje na majątek Lisieckiej. Mężczyzna ma pełną świadomość, że jego pasierb trafił pod skrzydła milionerki, a jej fortuna pozwoliłaby mu na dostatnie życie przez wiele lat po opuszczeniu zakładu karnego. Choć atak na Dorotę wydłużył jego odsiadkę i prędko nie wyjdzie na wolność, już teraz obmyśla plan wzbogacenia się na sekrecie dotyczącym biologicznej matki chłopca.

Mimo niedawnego zatrzymania, w 1958 odcinku „M jak miłość” Malicki ponownie skontaktuje się z Lisieckimi i znacznie podniesie cenę za informacje o kobiecie, która urodziła ich syna. Początkowo domagał się od Doroty 100 tysięcy złotych, jednak teraz zażąda za milczenie aż 200 tysięcy złotych. Aby udowodnić, że jego wiedza wykracza poza oficjalną dokumentację adopcyjną Franka, wspomni o przetrzymywanym w celi zdjęciu ciężarnej szesnastolatki.

W 1958 odcinku „M jak miłość” Franek otrzyma z więzienia wiadomość SMS od ojczyma

W trosce o dobro chłopca, Dorota i Bartek w 1958 odcinku „M jak miłość” postanowią zachować rodzinne problemy w tajemnicy. Małżonkowie dojdą do wniosku, że tymczasowo przemilczą fakt, iż ojczym zna tożsamość biologicznej matki nastolatka. Jednocześnie będą zdawać sobie sprawę, że osadzony regularnie pisze do Franka wiadomości SMS z więzienia i nieustannie nim manipuluje. Sam chłopiec zacznie nabierać podejrzeń, że przybrani rodzice nie mówią mu całej prawdy.

„Chcę żebyś mnie odwiedził. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Chodzi o pewną tajemnicę, która dotyczy Ciebie” - taką treść wiadomości odczyta Bartek, gdy syn pokaże mu telefon, po czym od razu zapyta chłopca, czy ten zamierza pójść na widzenie.

„Franek jest podatny na jego manipulacje, ponieważ nie tylko on sam się go boi, ale też boi się, co mógłby zrobić jego rodzinie... Ojczym był obecny praktycznie w całym jego życiu i mógłby mu powiedzieć bardzo wiele rzeczy, które pomogłyby mu poskładać swoje życie” - tłumaczył tę sytuację Jarosław Śmigielski w programie „Kulisy serialu M jak miłość”.

Ojczym Franka w „M jak miłość” przekaże Dorocie fotografię nastoletniej matki chłopca

Najnowsze wydanie programu „Kulisy serialu M jak miłość” ujawniło wydarzenia, które widzowie zobaczą w listopadowych odcinkach produkcji. Ojczym nie tylko wyśle Frankowi wiadomość z prośbą o spotkanie w zakładzie karnym, ale też zacznie nim sterować, sugerując ogromną wiedzę o jego wczesnym dzieciństwie, którego nastolatek zupełnie nie pamięta. Adoptowany syn Doroty i Bartka nigdy bowiem nie miał okazji poznać swojej biologicznej matki.

„Bartek nie jest zadowolony na kolejne próby wywołania spotkań przez ojczyma. Chce zakończyć ten rozdział w życiu Franka i we wspólnym życiu tej rodziny. Ale ma świadomość, że Franek potrzebuje pewne rzeczy wyjaśnić dla własnego spokoju, dla spokoju ducha. Bartek boi się, że jeżeli ta tajemnica Malickiego okaże się prawdą to to może zburzyć wszystko, co udało się w tym dziecku odbudować...” - skomentował sprawę aktor Arkadiusz Smoleński.

Ostatecznie jednak to nie nastolatek pojawi się na widzeniu w zakładzie karnym. W jednym z kolejnych, listopadowych odcinków „M jak miłość” Dorota osobiście uda się do aresztu śledczego na spotkanie z Malickim, podczas którego odbierze od niego fotografię biologicznej matki Franka.

Kiedy oglądać 1958 odcinek „M jak miłość” na antenie TVP2?

Emisja 1958 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki