Na Wspólnej, odcinek 4278: Greg zmasakruje Ewelinę. Furia sadysty po jej decyzji

„Na Wspólnej” odcinek 4278: Greg wciąż będzie dręczył Ewelinę o pieniądze

W 4278 odcinku „Na Wspólnej” kardiolog bez przerwy będzie przypominał żonie o kosztach naprawy auta po stłuczce. Tym bardziej, że Kalska wciąż będzie pozostawała bez własnych środków do życia, ponieważ mąż kategorycznie zabronił jej powrotu na rynek pracy. Wymówka o opiece nad dzieckiem przestała być aktualna, jako że ich córka, Jagoda, skończyła już szesnaście lat i nie wymaga ciągłego nadzoru matki.

Prawdziwy motyw sprzeciwu Grega będzie jednak zupełnie inny. Praca Eweliny jako nauczycielki angielskiego oznaczałaby dla niej niezależność finansową, co odebrałoby mężowi możliwość znęcania się nad nią. Mężczyzna z premedytacją uzależnił ją od siebie, wykorzystując każdy wydatek jako pretekst do awantur. W najnowszym epizodzie posunie się jednak do o wiele drastyczniejszych kroków.

„Na Wspólnej” odcinek 4278: Jagoda namówi matkę do pracy

W nowym odcinku „Na Wspólnej” Jagoda ponownie stanie się świadkiem, jak ojciec terroryzuje Ewelinę w związku z uszkodzonym samochodem. Nastolatka nie będzie w stanie bezczynnie na to patrzeć. Wcześniej zobaczy już poturbowaną matkę noszącą kołnierz ortopedyczny. Co więcej, Greg zamknie wtedy przed zbitą żoną drzwi do domu. Pomimo upływu czasu, sadysta nie zaprzestanie znęcania się nad ofiarą.

Widząc dramatyczną sytuację, nastolatka spróbuje przekonać matkę do podjęcia zatrudnienia. Własna pensja pozwoliłaby Ewelinie uciec spod kontroli męża. Kalska weźmie sobie te słowa do serca i spotka się z Weroniką, aby ta pomogła jej w poszukiwaniu pracy. Niestety, tajemnica wkrótce wyjdzie na jaw.

„Na Wspólnej” odcinek 4278: Brutalne pobicie z rąk Grega

Świadomość, że Ewelina planuje powrót do aktywności zawodowej, i to w tajemnicy przed nim, doprowadzi Grega do absolutnej furii. Reakcja oprawcy w 4278 odcinku „Na Wspólnej” po raz kolejny wykroczy poza agresję werbalną i zakończy się wstrząsającym aktem przemocy fizycznej.

Rozwścieczony Kalski najpierw wpadnie w szał, dewastując domowe wyposażenie. Następnie zbliży się do skamieniałej ze strachu Eweliny, siedzącej w kuchni, i brutalnie ją zaatakuje. Ciosy okażą się tak dotkliwe, że kobieta nie będzie mogła nawet odebrać dzwoniącego telefonu od Weroniki. Zaniepokojona milczeniem prawniczka zdecyduje się na wizytę u przyjaciółki, gdzie jej oczom ukaże się makabryczny widok zmasakrowanej ofiary.

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