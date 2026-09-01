Barwy szczęścia: Tomek nie poradzi sobie z rozstaniem! Okłamie własną matkę w nowym sezonie

Barwy szczęścia, odc. 3396: Tomek zatai przed matką koniec związku z Oliwką

Po wakacyjnej przerwie w serialu "Barwy szczęścia" Tomek nie zdobędzie się na odwagę, by poinformować Wandę o tym, że Oliwka z nim zerwała. Mężczyzna niedawno robił wszystko, by odbudować tę relację i przekonać partnerkę do powrotu, jednak Zbrowska nie czuła się w tym związku bezpiecznie. Dodatkowo sprawę komplikuje obecność Grażyny (Kinga Suchan), z którą Kępskiego łączyła przeszłość. Zmęczona ciągłymi niedomówieniami Oliwka zacznie w końcu stanowczo wyznaczać granice.

Z kolei Tomasz kompletnie nie będzie umiał pogodzić się z myślą, że dla Zbrowskiej ten koniec może być ostateczny. Dlatego też w obecności swojej matki będzie zachowywał pozory, jakby w jego życiu uczuciowym nie zaszły żadne zmiany. Wanda zresztą będzie głęboko wierzyć, że Oliwka wciąż jest partnerką jej syna, a Kępskiemu wcale nie będzie spieszno, by wyjawić jej prawdę. Co więcej, matka Tomka zmieni nastawienie do Oliwki i zapragnie nawiązać z nią znacznie lepsze relacje.

Barwy szczęścia, odc. 3396: Oliwka buduje życie bez Tomasza. Powrót Kajtka

W 3396. odcinku "Barw szczęścia" widzowie zobaczą, że Oliwka wcale nie ma w planach szybkiego powrotu w ramiona Tomka. Po zakończeniu związku kobieta skupi się na sobie, a w jej życiu znów zagości Kajtek (Jakub Dmochowski). Młody Pyrka, widząc, że dawna miłość jest singielką, spróbuje ponownie zdobyć jej serce, mimo że Oliwka nie będzie od razu chętna na nowy związek. Fakt, że jego była partnerka zaczyna żyć na własny rachunek, będzie dla Kępskiego niezwykle trudny do zniesienia.

Szybko okaże się, że dla Oliwki priorytetem staną się kwestie zawodowe. Kobieta zacznie rozważać wykupienie udziałów Kępskiego w jej biznesie, dając mu jasny sygnał, że chce odciąć się od niego również na polu zawodowym. Tomasz w tym samym czasie nadal będzie zatajał przed Wandą prawdę o rozstaniu. Jego gra na zwłokę sprawi jednak, że cała sytuacja z czasem zacznie mu się wymykać spod kontroli.

Barwy szczęścia, odc. 3396: Data premiery w TVP2 po wakacjach

Premiera 3396. odcinka serialu "Barwy szczęścia" została zaplanowana na piątek, 11 września 2026 roku. Widzowie TVP2 będą mogli obejrzeć ten epizod o godzinie 20:05. Oprócz wątku Tomka, który ukrywa przed Wandą zakończenie związku z Oliwką, na ekranie zobaczymy też kolejny konflikt Dominiki (Karolina Chapko) i Renaty (Anna Mrozowska). Kobiety po raz kolejny pokłócą się o finanse i przyszłość lokalu Feel Good, a Damian (Michał Lesień Głowacki) spróbuje przekonać Dominikę do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko jej wspólniczce. To trzeba zobaczyć!

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