Gra z Cieniem. Helena Bielawska oskarżona o zabójstwo! Poważne zadanie przed majorem Koskiem

Helena Bielawska w nowym sezonie "Gry z Cieniem" oskarżona o polityczne morderstwo

Po przerwie wakacyjnej widzowie zobaczą główną bohaterkę jako niezwykle szanowaną lekarkę, zatrudnioną w łódzkiej placówce medycznej kierowanej przez profesor Poradę (Ewa Wiśniewska). Niestety, poukładana codzienność kobiety zostanie brutalnie przerwana za sprawą nagłego zgonu bardzo wpływowej pacjentki z kręgów partyjnych. Śledczy natychmiast uznają lekarkę za główną podejrzaną i nie będą tracić czasu na rzetelną weryfikację jej ewentualnej winy w tym tragicznym zdarzeniu.

Już w inauguracyjnym epizodzie drugiej serii medyczka formalnie usłyszy ciężki zarzut dokonania morderstwa. Choć komunistyczne organy ścigania zaprezentują sprawę jako całkowicie jasną, rzeczywistość okaże się znacznie bardziej skomplikowana. Zaledwie w ciągu kilkunastu godzin ambitna specjalistka stanie w centrum potężnego skandalu z ogromnymi wątkami politycznymi w tle, a o jej procesie usłyszy całe państwo.

Zniknięcie szpiega w "Grze z Cieniem". Major Kosek wkracza do akcji

Równolegle do osobistych problemów lekarki, na ekranach rozegra się szeroko zakrojona akcja wywiadowcza. Tajny współpracownik o pseudonimie "Cień" niespodziewanie zapadnie się pod ziemię, co wywoła alarm w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa oraz wśród Brytyjczyków. Wynika to z faktu, że zbiegły mężczyzna regularnie przekazywał zachodnim służbom kluczowe raporty o krajowym przemyśle i wydobyciu uranu. Zniknięcie cennego informatora wywoła ogromny chaos, ponieważ żadna ze stron nie ustali, czy został on aresztowany, czy planuje podwójną grę.

Minister Bezpieczeństwa Publicznego natychmiast zleci rozwikłanie tej szpiegowskiej zagadki majorowi Koskowi, który oficjalnie zasili szeregi elitarnego kontrwywiadu. Doświadczony wojskowy od samego początku spotka się jednak z wyraźną wrogością w nowym miejscu pracy. Jego bezpośredni przełożony, pułkownik Jakub Bartman (Wiesław Cichy), uzna go za niebezpiecznego oponenta i natychmiast zacznie rzucać mu kłody pod nogi.

Data premiery drugiego sezonu "Gry z Cieniem" na antenie TVP1

Fani telewizyjnej produkcji będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kontynuacja hitowej opowieści zadebiutuje w telewizji dopiero w niedzielę, 6 września 2026 roku dokładnie o godzinie 20.25. Świeże epizody będą regularnie pokazywane pod koniec każdego weekendu na głównym kanale Telewizji Polskiej. Odbiorcy preferujący nowoczesne technologie znajdą wszystkie nowe odsłony serialu na platformie streamingowej TVP VOD w tym samym czasie.