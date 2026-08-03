Na dobre i na złe. Blanka jest przekonana, kto stoi za porwaniem Ninki. Takich oskarżeń nikt się nie spodziewa

Dramatyczne poszukiwania Ninki w "Na dobre i na złe" i brak śladów

Policja i służby ratunkowe będą prowadzić działania wokół leśnej skarpy aż do nocy. Teren rozświetlą potężne reflektory, a funkcjonariusze i ochotnicy będą bez przerwy przeszukiwać gęste zarośla, walcząc z czasem. W akcji poszukiwawczej wykorzystany zostanie nowoczesny sprzęt, w tym specjalistyczny dron z kamerą termowizyjną, ale nawet to nie pomoże w odnalezieniu dziecka.

– Próbujemy jeszcze z termowizją, ale... – usłyszy Blanka od pracującego na miejscu technika.

W chwili największego napięcia na miejscu zdarzenia pojawi się Mario. Jego obecność nie przyniesie jednak zrozpaczonej matce ulgi, a wręcz przeciwnie – natychmiast obudzi w niej furię.

"Na dobre i na złe": Blanka atakuje Maria i wysuwa poważne oskarżenia

Widząc męża, lekarka nie wytrzyma i wyrzuci z siebie wszystkie kumulowane od dawna emocje. Obecność Maria zadziała na nią jak płachta na byka. Kobieta od razu zaatakuje, nie dając mu nawet szansy na reakcję:

– Czego tu chcesz!?

Chwilę później Blanka wprost oskarży Maria, twierdząc, że to jego dawne kontakty z przestępczym półświatkiem doprowadziły do porwania ich córki:

– Te twoje szemrane, brudne interesy! Twoi znajomi! Bandyci bez skrupułów!

Mario spróbuje się wytłumaczyć i załagodzić sytuację, przekonując, że chodzi tylko o jego wspólnika biznesowego:

– To mój wspólnik! Sama mnie tam zawiozłaś!… Ty chyba nie myślisz, że…?

Lekarka jednak stanowczo mu przerwie, nie pozwalając na dalsze wyjaśnienia:

– Tak! Tak właśnie myślę! To przez ciebie! Przez to, kim byłeś i przez to, kim jesteś!!!

Po tych ostrych słowach Blanka odejdzie, zostawiając osłupiałego męża, jak podaje Interia.

Zaginięcie w "Na dobre i na złe": czy oskarżenia Blanki są słuszne?

Dla wykończonej nerwowo Blanki wszystkie elementy dramatycznej układanki zaczną się ze sobą łączyć. Kobieta będzie pewna, że zniknięcie dziecka nie jest przypadkowe, lecz stanowi zemstę ludzi z dawnego środowiska Maria. Czy przypuszczenia matki okażą się prawdziwe, czy to tylko efekt ogromnego stresu i bezradności? Odpowiedź na to pytanie może wstrząsnąć ich rodziną i odkryć tajemnice, które zagrożą ich związkowi.

Odcinek 997. "Na dobre i na złe" – kiedy oglądać?

997. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie. Fani serialu będą mogli zobaczyć ten pełen napięcia epizod w środę, 16 września, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

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