Na Wspólnej, odcinek 4247: Zafascynowany Nalepa będzie wolał Grega od Weroniki. Nie da mu drugiej szansy

"Na Wspólnej" odc. 4247: Greg spróbuje naprawić błąd

W 4247 odcinku serialu "Na Wspólnej" Greg spróbuje naprawić pierwsze złe wrażenie, gdy dowie się, że to właśnie Weronika jest partnerką Lwa. Wcześniej Kalski zachowa się w stosunku do niej wyjątkowo arogancko – obrzuci prawniczkę wyzwiskami na przyszpitalnym parkingu. Zajmując jej miejsce postojowe, nie miał świadomości, że ofiarą jego agresji jest ukochana Lwa Nalepy.

Prawda wyjdzie na jaw dopiero, gdy Nalepa zaprosi kolegę z pracy do jej domu. Wtedy Kalski zrozumie swój błąd i w 4247 odcinku spróbuje ocieplić stosunki. W tym celu zorganizuje wspólną kolację i zaprosi na nią Lwa wraz z Weroniką. Z nadzieją na pojednanie srodze się jednak przeliczy.

Weronika stanowczo odmówi udziału w kolacji w 4247 odcinku "Na Wspólnej"

Roztocka będzie bowiem głęboko urażona. W 4247 odcinku "Na Wspólnej" prawniczka kategorycznie odmówi udziału w kolacji i nie zechce dawać Gregowi drugiej szansy. Choć to jej jedyne spotkanie z nowym kardiochirurgiem obnażyło jego mroczną stronę, jej ukochany będzie widział w Kalskim wyłącznie ideał.

Dla Nalepy Greg stanie się niemal wzorem do naśladowania. Kardiochirurg zaimponuje Lwowi już pierwszego dnia, bezbłędnie rozpoznając zawał u Andrzeja (Dariusz Niebudek) i przeprowadzając skomplikowany przeszczep serca. Ta fascynacja posunie się na tyle daleko, że Lew postanowi zmienić własne nawyki, byle tylko jak najwięcej czasu spędzać z Kalskim także po pracy. Kolacja u Grega w 4247 odcinku będzie dla niego wręcz wydarzeniem obowiązkowym.

Nalepa stanie w obronie Kalskiego. Czy związek z Roztocką przetrwa w 4247 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4247 odcinku "Na Wspólnej" zapatrzony w kolegę Nalepa spróbuje przekonać Weronikę do zmiany zdania. Ukochanej Lwa z pewnością nie będzie łatwo pogodzić się z faktem, że Nalepa całkowicie lekceważy niedawny incydent, w którym Kalski tak skandalicznie ją potraktował.

Lekarz będzie wydawał się być całkowicie ślepy na dwulicowość Kalskiego, wierząc w idealny wizerunek nowego przyjaciela. Czy prawniczka ustąpi pod namową partnera i weźmie udział w kolacji w 4247 odcinku? A jeśli odmówi, to czy Lew wybierze wieczór z Gregiem zamiast towarzystwa ukochanej? Przyszłe losy tego związku wyjaśnią się w nadchodzących odcinkach.

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