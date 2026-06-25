Na Wspólnej. Julka przedawkuje narkotyki. Wściekły Igor wymusi testy po powrocie córki

Odcinek 4241. serialu "Na Wspólnej". Emisja we wtorek 7.07.2026 o 20.15 w TVN

W 4241. odsłonie "Na Wspólnej" widzowie zobaczą dramatyczne konsekwencje zachowania Julki. Nastolatka wcześniej ukradnie ojcu pieniądze i odurzy się w kanciapie należącej do Leona (Borys Otawa). Dziewczyna straci nad sobą kontrolę, wykorzystując nieobecność partnera. Chłopak w tym czasie zagra koncert w okolicach Warszawy. Nowakówna przyjmie potężną dawkę zakazanych substancji i w efekcie przedawkuje, co całkowicie zmieni jej zachowanie.

Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy nastolatka nie wróci po zajęciach szkolnych. Zmartwiona Ewa (Ewa Gawryluk) spróbuje interweniować, ale usłyszy od wnuczki jedynie stek obelg. Później odurzona dziewczyna zacznie bełkotać podczas połączenia z Leonem. Młody muzyk natychmiast zorientuje się w powadze sytuacji, przerwie swój występ i pospieszy na ratunek. Zastanie ledwo przytomną Julkę. Rozważy wezwanie karetki, ale w 4241. epizodzie "Na Wspólnej" ostatecznie zdecyduje się samodzielnie czuwać przy nieprzytomnej dziewczynie.

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Julka odzyska przytomność po przedawkowaniu. Co wydarzy się w 4241. odcinku "Na Wspólnej"?

Bliscy nastolatki nie poznają od razu prawdy w 4241. odcinku "Na Wspólnej", a dziwna rozmowa z babcią tylko wzmocni ich niepokój. Kontakt z dziewczyną całkowicie się urwie, a nocny powrót do domu nie dojdzie do skutku. Przerażony Igor postanowi zawiadomić funkcjonariuszy policji o zaginięciu. W kluczowym momencie na jego telefon dotrze krótka wiadomość SMS z urządzenia nastolatki. Najprawdopodobniej nadawcą będzie Leon, ponieważ stan Nowakówny nie pozwoli jej na obsługę smartfona.

Z czasem sytuacja zdrowotna dziewczyny ustabilizuje się w 4241. odcinku "Na Wspólnej". Leon straci jednak cierpliwość do zachowania partnerki. Stanowczo zażąda od niej porzucenia używek, grożąc całkowitym zerwaniem relacji. Ultimatum od chłopaka okaże się zaledwie preludium do poważnych kłopotów, które będą czekać na nastolatkę po powrocie do rodzinnego mieszkania.

Igor przywita Julkę z testami. Reakcja ojca w 4241. odcinku "Na Wspólnej"

Przekroczenie progu mieszkania w 4241. epizodzie "Na Wspólnej" zbiegnie się z błyskawiczną reakcją Igora. Mężczyzna nie poprzestanie na weryfikacji trzeźwości. Postanowi sprawdzić także obecność innych substancji odurzających. Dziwne incydenty z udziałem córki zmuszą go do stanowczych działań, dlatego od razu przygotuje specjalne testy na obecność narkotyków w organizmie.

Postawa ojca zdecydowanie nie spodoba się Julce w 4241. odsłonie "Na Wspólnej". Zbuntowana nastolatka zostanie jednak przyparta do muru i ostatecznie podda się badaniu. Materiały zdjęciowe z nadchodzącego odcinka sugerują, że wynik weryfikacji może okazać się korzystny dla dziewczyny. Spory upływ czasu od zażycia środków prawdopodobnie uratuje ją przed zdemaskowaniem.

Nowakówna przyjmie narkotyki dzień wcześniej, a do mieszkania dotrze dopiero po całkowitym wytrzeźwieniu. Negatywny wynik testu nie zwolni jej jednak z konieczności wytłumaczenia się przed Igorem i Anką (Sonia Mietielica). Surowy ojciec wprowadzi w domu rygorystyczne zasady i wnikliwą kontrolę. Sprytna nastolatka znajdzie jednak sposób, aby po raz kolejny oszukać swoich prawnych opiekunów.