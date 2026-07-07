Na Wspólnej, odcinek 4242: Awantura w barze! Bożydar nie zniesie ataków Zdybickiej i Baliszewskiego

Nowy biznes Bożydara w "Na Wspólnej". Brygida zaskakuje teścia

Klusek nie planuje odpoczywać na emeryturze i angażuje się w nowy kulinarny projekt na terenie Warszawy. Przedsiębiorca dysponuje odpowiednią wiedzą w branży, a teraz potrzebuje jedynie prestiżowego miejsca do zrealizowania swoich gastronomicznych marzeń. Tu pojawia się narzeczona jego syna, Brygida, która znajduje idealną przestrzeń na samym szczycie wieżowca przy ulicy Wspólnej. Widok na panoramę miasta wprawia Bożydara w ogromny zachwyt, przez co od razu widzi tam przepis na biznesowy triumf. Problemem może okazać się fakt, że ten sam lokal wpadł w oko także innym wpływowym osobistościom w stolicy.

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Zdumiewająca przemiana Jolanty. Odbije męża Milenie z "Na Wspólnej"?

Przedsiębiorca woli spędzić wieczór z Jolantą niż z żoną Mileną, z którą relacje mocno się popsuły po ujawnieniu jej aktywności w aplikacji randkowej. W 4242. odcinku "Na Wspólnej" Miauczyńska przechodzi niezwykłą metamorfozę, prezentując się w szykownej sukni z nienagannym makijażem oraz fryzurą, by zrobić wrażenie na bogaczu. Matka Brygidy intensywnie flirtuje z zamożnym przedsiębiorcą, licząc na poprawę swojej sytuacji finansowej, która ucierpiała w wyniku kradzieży. Przy okazji chce odegrać się na żonie Kluska za dawne urazy.

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Skandal w lokalu. Zdybicka atakuje Bożydara w "Na Wspólnej"

Romantyczna kolacja zostaje nagle zakłócona przez obecność Ilony Zdybickiej i Adriana Baliszewskiego, którzy przysłuchują się rozmowie przy sąsiednim stoliku. Kiedy tylko słyszą plany Bożydara dotyczące otwarcia nowej restauracji, zaczynają ostentacyjnie drwić z jego pomysłów na biznes. Zostaje wprost nazwany prowincjuszem z pieniędzmi, co sprawia, że biznesmen błyskawicznie traci cierpliwość. Poniżony przed wpatrzoną w niego Jolantą w bardzo gwałtowny sposób odpowiada na zaczepki. Atmosfera w eleganckim lokalu staje się bardzo napięta.

Emisja 4242. odcinka "Na Wspólnej". Kiedy oglądać awanturę?

Dramatyczne sceny z najnowszego, 4242. odcinka "Na Wspólnej" zostaną wyemitowane już niedługo. Premiera odbędzie się w środę, 8 lipca 2026 roku o godz. 20:15 w telewizji TVN. Wielbiciele produkcji będą mogli śledzić rozwój wydarzeń również za pośrednictwem platformy Max, gdzie pojawi się ten gorący odcinek.