Piękna polska siatkarka zachwyca w sieci! Pokazała gorący kadr z włoskich wakacji

Martyna Grajber-Nowakowska od długiego czasu buduje silną pozycję w wirtualnym świecie, gdzie zgromadziła ogromne grono lojalnych obserwatorów. Na swoich kanałach chętnie udostępnia nie tylko relacje z przygotowań do spotkań, ale też dzieli się momentami ze swojego życia prywatnego i wyjazdów. Fani regularnie mają okazję podglądać, jak wygląda codzienność popularnej zawodniczki z dala od boiska. W najnowszym wpisie sportsmenka zaprezentowała ujęcia znad malowniczego jeziora zlokalizowanego we Włoszech. Zachwycające krajobrazy Lago di Braies perfekcyjnie komponowały się z beztroskim klimatem kadrów, co natychmiast wywołało ogromne poruszenie wśród użytkowników.

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Martyna Grajber zachwyca figurą. Zdjęcia z urlopu

Polska zawodniczka postawiła na całkowity wakacyjny luz, prezentując się w czarnym biustonoszu oraz niebieskich spodenkach, co doskonale podkreśliło jej wypracowaną na treningach sylwetkę. Udostępnione w sieci letnie zdjęcia błyskawicznie zgromadziły tysiące polubień, a komentujący wprost rozpływali się w licznych komplementach. Warto odnotować, że spora część sympatyków całkowicie zrezygnowała z formy opisowej, decydując się wyłącznie na pozostawienie wymownych emotikonów, takich jak ogień, uśmiechnięte buźki i serca. Pod postem nie zabrakło jednak również bezpośrednich wyrazów ogromnego uznania dla samej siatkarki.

„Ło panie, cudo” – podsumował krótko jeden z zachwyconych użytkowników. „Prześlicznie wyglądasz Modelka” – stwierdziła z wielkim entuzjazmem kolejna komentująca osoba. W morzu pozytywnych opinii można było odnaleźć również wyznania: „Uwielbiam cię oglądać, jak najwięcej twojego piękna!”. Takich pełnych szczerego zachwytu wpisów pojawiło się znacznie więcej, co jednoznacznie udowadnia, że urlopowe pamiątki gwiazdy reprezentacji zrobiły na sieciowych odbiorcach absolutnie piorunujące wrażenie i zyskały ich ogromne uznanie.

Liczba wirtualnych serduszek pod publikacją nieustannie idzie w górę, a fani wciąż zostawiają kolejne pochlebne recenzje dotyczące wyglądu reprezentantki. Zgromadzeni na profilu internauci są całkowicie zgodni, że utytułowana sportsmenka wygląda wprost olśniewająco. Jeśli pragniesz zobaczyć więcej zjawiskowych fotografii z udziałem znanej polskiej siatkarki, koniecznie zajrzyj do umieszczonej powyżej galerii zdjęć.