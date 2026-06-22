Lidia znajdzie kolejną ofiarę w "Na Wspólnej". Na celowniku nowy lekarz

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-22 16:40

W nadchodzącym 4242. odcinku „Na Wspólnej” anestezjolog Lidia (Anna Kraszewska) znajdzie sobie nowy obiekt zainteresowania po tym, jak jej romans z Dexem (Jan Jakubik) dobiegł końca. Chociaż przyczyniła się do rozpadu relacji Wolskiego i Matyldy (Katarzyna Dominiak), student finalnie zdecydował się na związek z Ulą (Julia Jurek). Lidia jednak nie będzie długo rozpaczać i szybko przeniesie swoją uwagę na nowego kardiochirurga, Grega Kalskiego (Michał Sitarski). Czy uda jej się zdobyć serce kolejnego lekarza?

Anestezjolog Lidia z serialu Na Wspólnej wręcza pączki kardiochirurgowi Gregowi Kalskiemu, próbując go uwieść. Na naszym portalu przeczytasz o próbach Lidii w szpitalu.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Lidia znajdzie kolejną ofiarę w "Na Wspólnej". Na celowniku nowy lekarz

Nowy kardiochirurg wpadnie w oko Lidii w "Na Wspólnej"

W 4242. epizodzie „Na Wspólnej” Górska zacznie poszukiwania kolejnego mężczyzny do uwiedzenia, zwłaszcza że po zakończeniu znajomości z Wolskim została całkowicie sama. Jej ingerencja w życie studenta doprowadziła do rozpadu jego relacji z Matyldą, jednak wkrótce potem również ich wspólna przygoda dobiegła końca.

Sytuacja skomplikowała się, gdy student odnalazł szczęście u boku Uli, córki ordynatora oddziału kardiochirurgii. Lidia uznała, że nie będzie już ingerować w ich życie uczuciowe. Zamiast tego w 4242. odcinku „Na Wspólnej” skieruje swoje zainteresowanie na zupełnie innego mężczyznę.

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Zabiegi Lidii wobec Kalskiego w szpitalu w "Na Wspólnej"

W nadchodzącym 4242. odcinku „Na Wspólnej” pani anestezjolog zwróci uwagę na Grega Kalskiego, nowego specjalistę na oddziale kardiochirurgii. Atrakcyjny lekarz błyskawicznie zdobędzie jej uznanie, a wiele przesłanek sugeruje, że Lidia spróbuje go uwieść. Potwierdzają to ujęcia z nadchodzącego odcinka, gdzie widać, jak Górska dyskutuje o nowym koledze z Łucją (Magdalena Kaczmarek).

Zainteresowanie Lidii wzrośnie jeszcze bardziej w 4242. odcinku „Na Wspólnej”, gdy będzie obserwować, jak Kalski i Nalepa (Przemysła Sadowski) będą reanimować młodego pacjenta, a następnie nowy lekarz postara się uspokoić syna poszkodowanego. Choć sytuacja pacjenta będzie trudna, o czym poinformowana zostanie jedynie jego żona w ciąży, Górska zdecyduje się nie tylko czuwać przy chorym, ale także zacieśnić relacje z Gregiem.

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Jak Lidia spróbuje uwieść Kalskiego w 4242 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4242. odcinku „Na Wspólnej” Lidia będzie dwoić się i troić, by zaskarbić sobie sympatię Kalskiego. Górska nie tylko zaczepi go na korytarzu, próbując flirtować, ale wdroży również strategię zdobycia jego serca przez żołądek. Anestezjolog przyniesie do szpitala słodkie wypieki i poczęstuje Grega pączkami w obecności Nalepy.

Dla Nalepy w 4242. odcinku „Na Wspólnej” stanie się oczywiste, że po nieudanych próbach uwiedzenia jego samego oraz po zakończonym sukcesem romansie z Dexem, kolejnym celem Górskiej stał się Kalski. Lew podzieli się swoimi spostrzeżeniami podczas rozmowy z nowym kolegą i Kamilem (Kazimierz Mazur), co Greg skwituje jedynie uśmiechem. Czas pokaże, czy nowy kardiochirurg oprze się jej wdziękom, tak jak partner Weroniki (Renata Dancewicz), czy może ulegnie podobnie jak Wolski.

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