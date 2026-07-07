"Barwy szczęścia" wracają przed końcem wakacji. Ogłoszono, gdzie oglądać

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-07 12:06

Widzowie "Barw szczęścia" nie muszą czekać do jesiennej ramówki, aby ponownie śledzić losy swoich ulubionych bohaterów. Telewizja Polska postanowiła odpowiedzieć na narzekania fanów zniecierpliwionych wakacyjną przerwą w emisji tej popularnej telenoweli. Na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie opublikowano właśnie niespodziewany komunikat dotyczący możliwości oglądania serialu w dowolnym czasie. Wyjaśniamy zasady tego nietypowego powrotu hitu TVP2.

Uśmiechnięci bohaterowie serialu Barwy szczęścia na tle zielonych drzew. O powrocie produkcji przeczytasz w Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe Barwy szczęścia, odcinek 3238. Kasia (Katarzyna Glinka), Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk)

Komunikat o powrocie "Barw szczęścia" na Instagramie

Miłośnicy telewizyjnej telenoweli Dwójki mają powody do radości, ponieważ w mediach społecznościowych udostępniono właśnie zaskakujący materiał wideo dotyczący kultowej produkcji. Na oficjalnym koncie pojawiła się archiwalna czołówka programu, co natychmiast wywołało poruszenie w sieci. Spostrzegawczy fani szybko zauważyli, że nagranie ukazuje dawno niewidzianych bohaterów, a nie aktualną obsadę. Tajemnicę tego nietypowego materiału błyskawicznie wyjaśnił opis dołączony do opublikowanego wpisu.

💛 Od lat towarzyszą widzom, wzruszają i zaskakują kolejnymi historiami.

„Barwy szczęścia” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali, którego bohaterowie stali się częścią codzienności wielu Polaków.

Jeśli chcecie wrócić do ulubionych odcinków lub nadrobić zaległości, znajdziecie je w TVP VOD. 📺 - czytamy w poście.

"Barwy szczęścia" dostępne na platformie TVP VOD

Wątpliwości sympatyków produkcji zostały szybko rozwiane przez samych twórców. Okazuje się, że stacja udostępniła bogatą bibliotekę dotychczasowych sezonów w swojej internetowej usłudze. Oznacza to w praktyce, że widzowie mogą bez przeszkód wracać do archiwalnych emisji za pośrednictwem serwisu wideo na życzenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu miłośnicy telewizyjnego formatu mogą spędzać czas z postaciami z dawnych lat, wybierając całkowicie dowolną porę i dzień na domowy seans.

Kiedy nowe odcinki "Barw szczęścia" po wakacjach?

Fani oczekujący na zupełnie świeże i nieremitowane dotąd epizody muszą jednak uzbroić się w cierpliwość aż do pierwszych dni września. Należy jednak zaznaczyć, że premierowe odsłony najprawdopodobniej trafią do sieci na kilka dni przed ich oficjalną i telewizyjną premierą na głównym kanale. Obecnie ekipa realizacyjna wciąż przebywa na planie zdjęciowym, pracując w pocie czoła nad zupełnie nowym materiałem, który trafi na ekrany po ostatecznym zakończeniu letniej przerwy.

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