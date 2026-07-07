Gwiazda Na dobre i na złe pożegnała się z planem. To koniec Agaty?

Emilia Komarnicka-Klynstra odchodzi z „Na dobre i na złe”?

Od wielu sezonów Emilia Komarnicka kreuje postać doktor Agaty Woźnickiej, będącej kluczową osobą w serialu „Na dobre i na złe”. Jej bohaterka mierzyła się w Leśnej Górze z licznymi problemami, wywołując u fanów ciągły niepokój o to, co wydarzy się w kolejnych odcinkach. Niedawno sama odtwórczyni roli dolała oliwy do ognia, udostępniając w sieci materiał prosto z miejsca kręcenia kolejnych epizodów.

Oprócz aktorki, na opublikowanych materiałach widać również Piotra Garlickiego, czyli serialowego Stefana Trettera. Dołączony komentarz wywołał lawinę spekulacji wśród sympatyków produkcji, którzy zaczęli dopytywać, czy to definitywny koniec przygody Agaty z medyczną placówką.

„Ktoś tu ma ostatni dzień zdjęciowy przed wakacjami i to jestem ja”

Czy zobaczymy Agatę Woźnicką w nowych odcinkach?

Powyższe zdanie wywołało konsternację u wielbicieli formatu, którzy odczytali je jako zapowiedź rezygnacji aktorki z udziału w kolejnych transzach. Wydaje się jednak, że przekaz dotyczył jedynie finału nagrań przed urlopowym odpoczynkiem, a nie trwałego rozstania Emilii Komarnickiej z ekipą. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jej pozostaniem jest fakt, iż serialowa dyrektor zdążyła już zarejestrować znaczną ilość materiału do nadchodzących odcinków.

Miłośnicy wątków związanych z doktor Agatą nie muszą się więc obawiać, ponieważ dotychczas nie pojawiły się żadne oficjalne doniesienia o rezygnacji aktorki z tej roli. Opublikowany wpis świadczy jedynie o zakończeniu pewnego etapu pracy przed letnią pauzą. O tym, jak potoczą się dalsze zawodowe i prywatne perypetie ulubionej lekarki po wakacyjnej przerwie, widzowie dowiedzą się z jesiennych odsłon produkcji.

Nowy sezon „Na dobre i na złe” – kiedy premiera?

Zgodnie z tradycją, nowe odcinki „Na dobre i na złe” zawitają na antenę TVP po wakacjach. Oczekuje się, że premierowy odcinek nadchodzącego sezonu zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Tradycyjnie to właśnie ten dzień tygodnia jest zarezerwowany dla medycznej telenoweli i nic nie wskazuje na to, by stacja planowała w tej kwestii jakiekolwiek zmiany.

Na dobre i na złe. Huczne urodziny Stefana Trettera w Leśnej Górze!