Jak sprawić, żeby pelargonie kwitły aż do jesieni? Ogrodnicy zdradzają prosty sposób

Mimo swojej popularności i długiego okresu kwitnienia, niektóre gatunki roślin ozdobnych mogą przedwcześnie tracić intensywność kwitnienia w trakcie sezonu, koncentrując się na rozwoju liści.

Często popełniane błędy w pielęgnacji sprowadzają się do niewystarczającego zrozumienia kompleksowych potrzeb roślin, co skutkuje brakiem ciągłej stymulacji do produkcji nowych pąków kwiatowych.

Kluczem do utrzymania długotrwałego i obfitego kwitnienia jest regularne usuwanie pewnych części rośliny, co w naturalny sposób pobudza ją do nieustannego wytwarzania nowych elementów dekoracyjnych.

Dodatkowo, zapewnienie odpowiedniego odżywiania oraz optymalnych warunków świetlnych i nawodnienia jest niezbędne, aby roślina mogła efektywnie kontynuować swój rozwój i zachować pełnię walorów estetycznych przez cały sezon.

Najczęstszym błędem w pielęgnacji pelargonii jest przekonanie, że wystarczy je regularnie podlewać. Owszem, woda jest ważna, szczególnie w upały, ale to zdecydowanie za mało, by roślina produkowała kolejne pąki kwiatowe. Pelargonie bardzo intensywnie kwitną, a to oznacza, że szybko zużywają składniki odżywcze z ziemi. Gdy ich zabraknie, kwitnienie słabnie niemal z dnia na dzień.

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Pelargonie - co robić, by kwitły dłużej?

Drugą sprawą, o której wiele osób zapomina, jest regularne czyszczenie roślin. Zaschnięte kwiaty i żółknące liście nie tylko psują wygląd, ale też zabierają pelargonii energię. Roślina zamiast wypuszczać nowe pąki, skupia się na utrzymaniu starych, obumarłych części. To właśnie wtedy zaczyna wyglądać na zmęczoną sezonem.

Ogrodnicy zgodnie podkreślają, że klucz do długiego i obfitego kwitnienia jest zaskakująco prosty: regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów połączone z systematycznym nawożeniem. Oderwanie całego zaschniętego kwiatu razem z łodyżką pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków. Zabieg ten warto wykonywać nawet kilka razy w tygodniu, szczególnie w pełni sezonu.

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Zastosuj ten prosty trik!

Równie ważne jest dokarmianie pelargonii. Najlepiej sprawdzają się nawozy do roślin kwitnących, bogate w potas i fosfor. Można stosować je raz w tygodniu lub przy każdym podlewaniu w mniejszej dawce. Dzięki temu roślina nie ma przerw w dostępie do składników odżywczych i nie odpoczywa od kwitnienia. Dodatkowym wsparciem jest odpowiednie stanowisko. Pelargonie kochają słońce. Im więcej światła, tym więcej kwiatów. W cieniu będą rosły, ale ich kwitnienie będzie znacznie słabsze. Warto też pamiętać o umiarkowanym podlewaniu: ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra, bo przelanie szybko prowadzi do gnicia korzeni.

Stosując te proste zasady, można sprawić, że pelargonie będą obsypane kwiatami aż do pierwszych chłodnych dni. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów i odpowiednie nawożenie to niewielki wysiłek, który daje spektakularny efekt. Dzięki temu balkon czy taras pozostaną kolorowe nie tylko latem, ale również wczesną jesienią.