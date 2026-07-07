Tomasz Hajto nie wytrzymał po filmie Książula z Hotelu Gołębiewski. Ostre słowa byłego piłkarza

Materiał Książula dotyczący niedawno otwartego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie dotarł do ogromnej liczby odbiorców. Spięcie na linii popularny twórca internetowy i znana sieć hoteli zdominowało dyskusje w polskim internecie. Chociaż wydawało się, że w tej sprawie powiedziano już wszystko, dość nieoczekiwanie głos zabrał Tomasz Hajto. Były piłkarz i ekspert telewizyjny zamieścił na TikToku nagranie, w którym dosłownie zmiażdżył youtubera, kompletnie ignorując jego ogromną popularność!

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Były trener sarkastycznie podsumował kompetencje kulinarne i hotelarskie youtubera. W swoim nagraniu z kpiną wyliczał nieistniejące sukcesy Książula, takie jak ukończenie szkół kulinarnych czy przyznawanie gwiazdek Michelin. Hajto wbił też szpilę dotyczącą narzekania na niedziałającą klimatyzację, instruując ironicznie, że aby ją uruchomić, trzeba umieścić klucz w czytniku, zamknąć drzwi oraz okno.

W dalszej części wypowiedzi ton byłego reprezentanta Polski stał się jeszcze bardziej agresywny, a pod adresem youtubera padło określenie g*wniarz.

Najgorszy w tym wszystkim jest taki g***iarz, który nie pomyślał o tym, że to wszystko budował śp. pan Gołębiewski, który już nie żyje, który w czasie pandemii trzymał wszystkich pracowników, nikogo nie zwolnił, który daje pracę wielu tysiącom osób, który był niesamowitym, rzetelnym człowiekiem, bo go poznałem. Taki gostek pojechał i sobie stwierdził, że ten cały jego bagaż pracy, jaki włożył w to, żeby wybudować tak potężny hotel, on sobie po prostu skrytykuje i jeszcze powie, że mu zrobili zakaz. To ja ci powiem nobody, Książulo, jedną rzecz. Ja dożywotnio bym ci zrobił zakaz do tego hotelu. Za to, że tam wchodzisz, pokazujesz zdjęcia, dzięki temu zarabiasz - kontynuował piłkarz.

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Hajto nie szczędził mocnych słów, wielokrotnie nazywając twórcę nobody, czyli nikim. Podważał jego autorytet wśród inteligentnych Polaków, wytykając mu brak odpowiedniego wykształcenia i przygotowania. Były obrońca reprezentacji zaznaczył, że nie ma nic przeciwko zarabianiu pieniędzy w internecie, ale kategorycznie sprzeciwia się krytykowaniu dorobku zamożnych i pracowitych przedsiębiorców, w tym przypadku twórcy sieci Hoteli Gołębiewski, przez pryzmat niedziałającej klimatyzacji.

Choć nagranie zostało dość szybko usunięte z tiktokowego profilu Tomasza Hajty, internauci błyskawicznie je skopiowali i udostępnili w innych serwisach. Monolog eksperta piłkarskiego stał się prawdziwym viralem, żyjąc własnym życiem w mediach społecznościowych.