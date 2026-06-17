Na Wspólnej, odcinek 4238: Andrzej trafi na stół operacyjny. Szybka diagnoza lekarza

Dramatyczne wydarzenia w 4238. odcinku "Na Wspólnej"

Najbliższy odcinek polskiego serialu przyniesie nie lada emocje. Kumulacja trudnych przeżyć poważnie wpłynie na kondycję Andrzeja. Widzowie „Na Wspólnej” z pewnością pamiętają problemy wynikające z choroby Mariusza (Mariusz Zaniewski), a także ciągłe knowania Kaliny (Katarzyna Gałązka). Doprowadziły one do zaostrzenia sporu między głównym bohaterem, a jego synem. W efekcie Darek (Michał Mikołajczak) zrezygnował ze współpracy, zostawiając ojca z nadmiarem obowiązków zawodowych, co spotęgowało stres starszego z prawników.

Organizm Andrzeja nie wytrzyma tak dużej presji. Zakościelny z 4238. odcinka „Na Wspólnej” dozna nagłego ataku w obecności klienta. Pech zechce, że jego rozmówcą będzie uznany kardiochirurg. Greg Kalski momentalnie rozpozna u niego zawał serca. Prawnik natychmiast otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną.

Lekarz uratuje życie Andrzejowi w "Na Wspólnej"

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Grega, Zakościelny nie straci szansy na przeżycie. Kalski nie będzie zamierzał czekać ani chwili, dlatego błyskawicznie wezwie karetkę do nieprzytomnego rozmówcy. W szpitalu Lew Nalepa (Przemysław Sadowski) pogratuluje koledze po fachu doskonałego refleksu i trafnej diagnozy, która okaże się decydująca w walce o życie starszego mężczyzny.

W rękach fachowców Zakościelny szybko odzyska parametry życiowe. Do kliniki przyjedzie zdenerwowana żona (Magdalena Kacprzak) Andrzeja, która osobiście podziękuje Kalskiemu za uratowanie jej męża. Kobieta zapowie też, że otoczy rekonwalescenta najlepszą opieką, jednak pewne sprawy nie pójdą po jej myśli.

Zakościelny chce wracać do pracy. Szok w "Na Wspólnej"

Zaledwie odcinek później fani „Na Wspólnej” zobaczą kolejne niespodziewane zachowanie Zakościelnego. Chory postanowi samodzielnie opuścić placówkę medyczną. Andrzej uzna, że musi natychmiast wracać do kancelarii, z racji piętrzących się tam obowiązków. Stanowczo sprzeciwi się temu Justyna, dbająca o stabilność zdrowotną rekonwalescenta po ciężkim zawale.

By powstrzymać nieodpowiedzialne plany, w szpitalu zjawią się najbliżsi Andrzeja, z Darkiem na czele. Rodzina podejmie próbę odwiedzenia starszego pana od szybkiego powrotu do aktywności zawodowej. Zobaczymy, czy bliscy Zakościelnego wymuszą na nim dłuższą przerwę i czy Darek zdecyduje się pomóc ojcu w prowadzeniu firmy prawniczej.

15