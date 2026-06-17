Marta Dąbrowska ujawnia przyszłość Karoliny w "Barwach szczęścia". Żona Bruna wyląduje za kratkami?

Karolina w "Barwach szczęścia". Żona Bruna zapłaci za swoje intrygi?

Nadchodzące epizody hitu TVP2 po przerwie letniej najprawdopodobniej przyniosą ostateczny upadek bezwzględnej Karoliny. Czara goryczy przeleje się w momencie, gdy kobieta dopuści się przestępstwa przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), a ten zapragnie srogiej zemsty. Mężczyzna postawi sobie za punkt honoru udowodnienie, że to właśnie ona zaaranżowała jego rzekomą zdradę z Reginą (Kamila Kamińska), by zniszczyć jego relację z Olą (Michalina Robakiewicz).

To jednak nie koniec problemów świeżo upieczonej małżonki, ponieważ sam Bruno zdecyduje się na drastyczne kroki ochronne. Przed formalnym zalegalizowaniem amerykańskiego ślubu w Polsce, mężczyzna zażąda od swojej nieobliczalnej partnerki podpisania intercyzy. Stańska wpadnie w szał, gdyż taki dokument odetnie ją od jakichkolwiek praw do ogromnego majątku ukochanego, w tym jego lukratywnego hotelu. Niewykluczone, że w odwecie kobieta zacznie planować bezwzględną zemstę na obecnym mężu.

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Marta Dąbrowska z serialu "Barwy szczęścia" zdradza trzy warianty rozwoju wydarzeń

Twórcy produkcji podgrzewają atmosferę, publikując na oficjalnych kontach "Barw szczęścia" w serwisach Facebook i Instagram zakulisowe wideo z udziałem Marty Dąbrowskiej. Aktorka w krótkim nagraniu promującym nadchodzący sezon przedstawiła trzy różne wizje przyszłości swojej bohaterki, zaznaczając przy tym, że tylko jedna z nich jest w stu procentach prawdziwa.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu produkcji fani mogli przeczytać wezwanie do dyskusji: „ Serialowa Karolina SPOILERUJE dla Was trzy mocne wątki ‼️ Ale UWAGA: tylko jeden to prawda, a dwa całkowicie zmyśliła! ✨ Co naprawdę czeka ją po wakacjach? 🎥 Piszcie swoje typy w komentarzach!👇 #barwyszczęścia #nowysezon”. Taki zabieg natychmiast zachęcił społeczność do aktywnego komentowania materiału w sieci.

Sama odtwórczyni roli Karoliny w wypuszczonym klipie zwróciła się bezpośrednio do miłośników telenoweli ze słowami: „ Cześć, oto trzy wydarzenia z życia serialowej Karoliny i tylko jedna z tych rzeczy okaże się prawdziwa. Pierwsza: Karolina pójdzie do więzienia. Druga: wróci Rafał i Bożena i będą knuli przeciwko Brunowi. Trzecia: Karolina zdradzi Bruna, ale nie mogę powiedzieć, z kim. Co uważacie? Piszcie w komentarzach, która rzeczy prawdziwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie ”.

Widzowie "Barw szczęścia" typują więzienie dla przebiegłej Karoliny

Fani formatu natychmiast zareagowali na internetową zagadkę, zalewając sekcję komentarzy swoimi domysłami. Choć wielu obserwatorom pasowały absolutnie wszystkie zaprezentowane warianty, to ostatecznie opcja z osadzeniem Stańskiej w zakładzie karnym zdobyła największe poparcie głosujących. Aktorka tak zręcznie nakreśliła wszystkie drogi, że wśród internautów zapanowała spora konsternacja.

Wśród odpowiedzi zostawionych przez widzów znalazły się następujące wpisy: „- Wszystko mi pasuje xd 😏 . Trudno się zdecydować 😅;”, „- Szczersze to wszystko by połączyć w jedno i będzie mocny wątek;” oraz „- Jak dla mnie to te trzy wersje są do Karoliny podobne. Oby nie wyszła z tego więzienia.” Taki scenariusz kryminalny zyskałby realne szanse na realizację, gdyby w nowych odcinkach Justin z uporem walczył o sprawiedliwość, a Sebastianowi (Marek Krupski) wreszcie udało się sfinalizować zebranie kluczowych dowodów na winę intrygantki.

Z kolei ponowne pojawienie się Bożeny (Marieta Żukowska) wydaje się zdecydowanie mniej prawdopodobne, zważywszy na to, że bohaterka zniknęła z telewizyjnych ekranów dwa lata temu i od tamtej pory uczestniczyła w życiu innych wyłącznie we wspomnieniach. Podobnie wygląda kwestia wątku Rafała (Wojciech Solarz), którego fani nie oglądali w obsadzie od dobrych dwudziestu czterech miesięcy.

Choć taki zwrot akcji nie jest wykluczony, budzi spore zdziwienie, gdyż po unormowaniu się relacji Stańskich jedynym motywem ewentualnego sabotażu mogłaby być jedynie ślepa zazdrość byłej żony lub gniew Zaborskiego na ich niespodziewane małżeństwo.

Trzecia z zaserwowanych opcji przewiduje bolesną niewierność Karoliny, jednak brak w tej układance oczywistego kandydata na kochanka, o ile ostatecznie nie powróciłby Rafał. Biorąc pod uwagę jej gigantyczne zauroczenie Brunem, zdrada wydaje się mało realna, choć ostra scysja o intercyzę po amerykańskim ślubie mogłaby obudzić w niej demony i żądzę srogiego rewanżu. Rozwiązanie tej intrygującej tajemnicy widzowie poznają w pierwszych powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu.