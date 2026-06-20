Na Wspólnej, odcinek 4234: Szokujące odkrycie Remka. Złodziejki w rodzinie i ostre ultimatum dla Jolanty

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-20 14:06

W 4234. odcinku serialu "Na Wspólnej" Remek (w tej roli Maciej Kobiela) wpadnie na trop kradzieży w domu swoich rodziców. Policjant znajdzie w mieszkaniu Brygidy (Maja Wolska) bransoletkę, należącą do Mileny (Katarzyna Kwiatkowska) i szybko odkryje, że za przestępstwem stoją Jolanta (Joanna Gonschorek) oraz jej znajoma Lucyna (Żaneta Łabudzka). Funkcjonariusz natychmiast zażąda wyjaśnień od Miauczyńskiej, stawiając jej bardzo twarde warunki. Zobacz, jak potoczą się losy bohaterów!

Mężczyzna w policyjnym mundurze i czapce, Maciej Kobiela jako Remek z serialu Na Wspólnej, stoi na tle radiowozu i budynku. W artykule na naszym portalu przeczytasz o jego szokującym odkryciu złodziejek w rodzinie.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Na Wspólnej, odcinek 4234: Szokujące odkrycie Remka. Złodziejki w rodzinie i ostre ultimatum dla Jolanty

Emisja 4234. odcinka "Na Wspólnej": środa 24 czerwca 2026 roku, godzina 20.15 na antenie TVN

Najnowszy, 4234. epizod serialu "Na Wspólnej" przyniesie rozwiązanie zagadki okradzionego domu rodziców Remka. Klusek natrafi na biżuterię swojej matki w lokalu narzeczonej, jednak od razu odrzuci podejrzenia, jakoby to Brygida dokonała tego zuchwałego rabunku na jego bliskich.

Funkcjonariusz będzie miał rację, ponieważ w 4234. odcinku "Na Wspólnej" winnymi okażą się matka dziewczyny oraz jej znajoma. Stróż prawa poskłada fakty w całość podczas układania listy gości weselnych, kiedy Miauczyńska napomknie o Lucynie. Zaintrygowany Remek zacznie dopytywać ukochaną o tę kobietę i dowie się, że to ona uczyła ją kradzieży aut. Wtedy Klusek bez cienia wątpliwości zrozumie, kto splądrował dom jego rodziców.

Na Wspólnej, odcinek 4234: Remek zdemaskuje Jolantę! Postawi matce Brygidy ultimatum
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Konfrontacja Remka z Jolantą w 4234. odcinku "Na Wspólnej"

Zbulwersowany Remek w 4234. odcinku "Na Wspólnej" natychmiast postanowi rozmówić się z winnymi. Klusek wyjdzie z mieszkania Miauczyńskiej i skieruje swoje kroki prosto na dziedziniec, gdzie niczego niepodejrzewająca Jolanta będzie akurat zajęta sprzątaniem.

- Dzień dobry - przywita ją Remek.

- Cześć Remek. Co tam? - spyta na luzie Jolanta.

W 4234. odsłonie "Na Wspólnej" Klusek zaprezentuje Jolancie skradzioną przez Lucynę bransoletkę swojej matki. Rodzicielka Brygidy będzie próbowała zachować pozory i zatuszować sprawę, jednak doświadczony policjant absolutnie nie da się zwieść tym tanim sztuczkom.

- Poznaję to pani? To mojej matki. Zostało skradzione, a teraz dziwnym trafem znajduje to w mieszkaniu Brygidy - wyrzuci jej Klusek.

- A co ja mam do tego? Pewnie Oliwcia zabrała, nie? - okłamie go Miauczyńska.

- Niech pani nie udaje - poprosi ją policjant.

- Ty, ale co ty? Oskarżasz mnie? Przecież wiesz, że ja byłam z twoimi rodzicami - usprawiedliwi się matka Brygidy.

- Ale pani przyjaciółka Lucyna już nie. Pani chyba zapomniała, czym ja się zajmuję. Ja widziałem milion takich akcji. Wiem, że same to zaplanowałyśmy - wypomni jej Remek.

- Weź przestań, co ty gadasz, weź - Jolanta wciąż nie będzie miała zamiaru się przyznać.

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Kiedy w 4234. epizodzie "Na Wspólnej" Remek poruszy kwestię odpowiedzialności karnej, Jolanta błyskawicznie straci swój dotychczasowy rezon. Stanie się tak głównie dlatego, że Klusek celowo uderzy w jej matczyne uczucia względem ukochanej córki.

- Albo pogadamy szczerze, albo to zgłoszę - Klusek postawi sprawę jasno.

- Tak? To czemu jeszcze nie zgłosiłeś? - spróbuje podejść go Miauczyńska.

- Bo Brygida wierzy, że pani się zmieniła. I że pierwszy raz ma taką matkę, na jaką naprawdę zasługuje. Dlatego dam pani szansę. Jeśli oddacie wszystko, co Lucyna ukradła - wyjaśni policjant.

Właśnie po tych słowach w 4234. odcinku "Na Wspólnej" Jolanta wreszcie wyzna prawdę. Pojawi się jednak spora komplikacja, gdyż kobieta nie będzie już miała dostępu do skradzionych przez Lucynę fantów, a Remek twardo zażąda zwrotu całej biżuterii. Miauczyńska będzie doskonale świadoma, że to funkcjonariusz dyktuje warunki i ma w ręku ostateczną kartę przetargową.

- Remek, ej, a jak tak, wiesz hipotetycznie ona już tego nie ma? - spyta go matka Brygidy.

- To odzyskacie - uzna Remek.

- Ale jak hipotetycznie tak się. Nie da się teraz już - zauważy Jolanta.

- Dwie takie specjalistki jak wy na pewno coś wykombinują. A jak nie, to Brygida się wszystkim dowie - zakończy Klusek, po czym odejdzie, zostawiając Miauczyńską z nietęgą miną.

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