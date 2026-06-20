Na Wspólnej, odcinek 4234: Szokujące odkrycie Remka. Złodziejki w rodzinie i ostre ultimatum dla Jolanty

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Emisja 4234. odcinka "Na Wspólnej": środa 24 czerwca 2026 roku, godzina 20.15 na antenie TVN
Najnowszy, 4234. epizod serialu "Na Wspólnej" przyniesie rozwiązanie zagadki okradzionego domu rodziców Remka. Klusek natrafi na biżuterię swojej matki w lokalu narzeczonej, jednak od razu odrzuci podejrzenia, jakoby to Brygida dokonała tego zuchwałego rabunku na jego bliskich.
Funkcjonariusz będzie miał rację, ponieważ w 4234. odcinku "Na Wspólnej" winnymi okażą się matka dziewczyny oraz jej znajoma. Stróż prawa poskłada fakty w całość podczas układania listy gości weselnych, kiedy Miauczyńska napomknie o Lucynie. Zaintrygowany Remek zacznie dopytywać ukochaną o tę kobietę i dowie się, że to ona uczyła ją kradzieży aut. Wtedy Klusek bez cienia wątpliwości zrozumie, kto splądrował dom jego rodziców.
Konfrontacja Remka z Jolantą w 4234. odcinku "Na Wspólnej"
Zbulwersowany Remek w 4234. odcinku "Na Wspólnej" natychmiast postanowi rozmówić się z winnymi. Klusek wyjdzie z mieszkania Miauczyńskiej i skieruje swoje kroki prosto na dziedziniec, gdzie niczego niepodejrzewająca Jolanta będzie akurat zajęta sprzątaniem.
- Dzień dobry - przywita ją Remek.
- Cześć Remek. Co tam? - spyta na luzie Jolanta.
W 4234. odsłonie "Na Wspólnej" Klusek zaprezentuje Jolancie skradzioną przez Lucynę bransoletkę swojej matki. Rodzicielka Brygidy będzie próbowała zachować pozory i zatuszować sprawę, jednak doświadczony policjant absolutnie nie da się zwieść tym tanim sztuczkom.
- Poznaję to pani? To mojej matki. Zostało skradzione, a teraz dziwnym trafem znajduje to w mieszkaniu Brygidy - wyrzuci jej Klusek.
- A co ja mam do tego? Pewnie Oliwcia zabrała, nie? - okłamie go Miauczyńska.
- Niech pani nie udaje - poprosi ją policjant.
- Ty, ale co ty? Oskarżasz mnie? Przecież wiesz, że ja byłam z twoimi rodzicami - usprawiedliwi się matka Brygidy.
- Ale pani przyjaciółka Lucyna już nie. Pani chyba zapomniała, czym ja się zajmuję. Ja widziałem milion takich akcji. Wiem, że same to zaplanowałyśmy - wypomni jej Remek.
- Weź przestań, co ty gadasz, weź - Jolanta wciąż nie będzie miała zamiaru się przyznać.
Szantaż Kluska wobec matki Brygidy w 4234. odcinku "Na Wspólnej"
Kiedy w 4234. epizodzie "Na Wspólnej" Remek poruszy kwestię odpowiedzialności karnej, Jolanta błyskawicznie straci swój dotychczasowy rezon. Stanie się tak głównie dlatego, że Klusek celowo uderzy w jej matczyne uczucia względem ukochanej córki.
- Albo pogadamy szczerze, albo to zgłoszę - Klusek postawi sprawę jasno.
- Tak? To czemu jeszcze nie zgłosiłeś? - spróbuje podejść go Miauczyńska.
- Bo Brygida wierzy, że pani się zmieniła. I że pierwszy raz ma taką matkę, na jaką naprawdę zasługuje. Dlatego dam pani szansę. Jeśli oddacie wszystko, co Lucyna ukradła - wyjaśni policjant.
Właśnie po tych słowach w 4234. odcinku "Na Wspólnej" Jolanta wreszcie wyzna prawdę. Pojawi się jednak spora komplikacja, gdyż kobieta nie będzie już miała dostępu do skradzionych przez Lucynę fantów, a Remek twardo zażąda zwrotu całej biżuterii. Miauczyńska będzie doskonale świadoma, że to funkcjonariusz dyktuje warunki i ma w ręku ostateczną kartę przetargową.
- Remek, ej, a jak tak, wiesz hipotetycznie ona już tego nie ma? - spyta go matka Brygidy.
- To odzyskacie - uzna Remek.
- Ale jak hipotetycznie tak się. Nie da się teraz już - zauważy Jolanta.
- Dwie takie specjalistki jak wy na pewno coś wykombinują. A jak nie, to Brygida się wszystkim dowie - zakończy Klusek, po czym odejdzie, zostawiając Miauczyńską z nietęgą miną.