Na Wspólnej, odcinek 4234: Szokujące odkrycie Remka. Złodziejki w rodzinie i ostre ultimatum dla Jolanty

Emisja 4234. odcinka "Na Wspólnej": środa 24 czerwca 2026 roku, godzina 20.15 na antenie TVN

Najnowszy, 4234. epizod serialu "Na Wspólnej" przyniesie rozwiązanie zagadki okradzionego domu rodziców Remka. Klusek natrafi na biżuterię swojej matki w lokalu narzeczonej, jednak od razu odrzuci podejrzenia, jakoby to Brygida dokonała tego zuchwałego rabunku na jego bliskich.

Funkcjonariusz będzie miał rację, ponieważ w 4234. odcinku "Na Wspólnej" winnymi okażą się matka dziewczyny oraz jej znajoma. Stróż prawa poskłada fakty w całość podczas układania listy gości weselnych, kiedy Miauczyńska napomknie o Lucynie. Zaintrygowany Remek zacznie dopytywać ukochaną o tę kobietę i dowie się, że to ona uczyła ją kradzieży aut. Wtedy Klusek bez cienia wątpliwości zrozumie, kto splądrował dom jego rodziców.

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Konfrontacja Remka z Jolantą w 4234. odcinku "Na Wspólnej"

Zbulwersowany Remek w 4234. odcinku "Na Wspólnej" natychmiast postanowi rozmówić się z winnymi. Klusek wyjdzie z mieszkania Miauczyńskiej i skieruje swoje kroki prosto na dziedziniec, gdzie niczego niepodejrzewająca Jolanta będzie akurat zajęta sprzątaniem.

- Dzień dobry - przywita ją Remek.

- Cześć Remek. Co tam? - spyta na luzie Jolanta.

W 4234. odsłonie "Na Wspólnej" Klusek zaprezentuje Jolancie skradzioną przez Lucynę bransoletkę swojej matki. Rodzicielka Brygidy będzie próbowała zachować pozory i zatuszować sprawę, jednak doświadczony policjant absolutnie nie da się zwieść tym tanim sztuczkom.

- Poznaję to pani? To mojej matki. Zostało skradzione, a teraz dziwnym trafem znajduje to w mieszkaniu Brygidy - wyrzuci jej Klusek.

- A co ja mam do tego? Pewnie Oliwcia zabrała, nie? - okłamie go Miauczyńska.

- Niech pani nie udaje - poprosi ją policjant.

- Ty, ale co ty? Oskarżasz mnie? Przecież wiesz, że ja byłam z twoimi rodzicami - usprawiedliwi się matka Brygidy.

- Ale pani przyjaciółka Lucyna już nie. Pani chyba zapomniała, czym ja się zajmuję. Ja widziałem milion takich akcji. Wiem, że same to zaplanowałyśmy - wypomni jej Remek.

- Weź przestań, co ty gadasz, weź - Jolanta wciąż nie będzie miała zamiaru się przyznać.

Szantaż Kluska wobec matki Brygidy w 4234. odcinku "Na Wspólnej"

Kiedy w 4234. epizodzie "Na Wspólnej" Remek poruszy kwestię odpowiedzialności karnej, Jolanta błyskawicznie straci swój dotychczasowy rezon. Stanie się tak głównie dlatego, że Klusek celowo uderzy w jej matczyne uczucia względem ukochanej córki.

- Albo pogadamy szczerze, albo to zgłoszę - Klusek postawi sprawę jasno.

- Tak? To czemu jeszcze nie zgłosiłeś? - spróbuje podejść go Miauczyńska.

- Bo Brygida wierzy, że pani się zmieniła. I że pierwszy raz ma taką matkę, na jaką naprawdę zasługuje. Dlatego dam pani szansę. Jeśli oddacie wszystko, co Lucyna ukradła - wyjaśni policjant.

Właśnie po tych słowach w 4234. odcinku "Na Wspólnej" Jolanta wreszcie wyzna prawdę. Pojawi się jednak spora komplikacja, gdyż kobieta nie będzie już miała dostępu do skradzionych przez Lucynę fantów, a Remek twardo zażąda zwrotu całej biżuterii. Miauczyńska będzie doskonale świadoma, że to funkcjonariusz dyktuje warunki i ma w ręku ostateczną kartę przetargową.

- Remek, ej, a jak tak, wiesz hipotetycznie ona już tego nie ma? - spyta go matka Brygidy.

- To odzyskacie - uzna Remek.

- Ale jak hipotetycznie tak się. Nie da się teraz już - zauważy Jolanta.

- Dwie takie specjalistki jak wy na pewno coś wykombinują. A jak nie, to Brygida się wszystkim dowie - zakończy Klusek, po czym odejdzie, zostawiając Miauczyńską z nietęgą miną.