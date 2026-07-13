Lucy pocieszy Michała w 4251 odcinku "Na Wspólnej". Ignacy odkryje mroczny sekret

"Na Wspólnej" odcinek 4251 - czwartek, 23.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4251 odcinku serialu "Na Wspólnej" Michał nadal będzie w szoku po niezwykle szybkim ślubie Brygidy i Remka. Sytuacja ta mocno nim wstrząśnie, zwłaszcza że wciąż będzie darzył byłą ukochaną gorącym uczuciem. Lucy będzie starała się go uspokoić, gdy oboje zamiast na występ Oliwki, trafią na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego Miauczyńskiej.

Chociaż ślub ostatecznie się odbędzie, Brzozowski nie zniknie całkowicie z życia Brygidy. W 4251 odcinku "Na Wspólnej" tuż po ceremonii mężczyzna zjawi się w jej mieszkaniu. Niestety, w wyniku zmieszania szybko stamtąd ucieknie. Możliwe, że przyłapie świeżo upieczonych małżonków w jednoznacznej sytuacji, zważywszy na fakt, że Remek czekał ze zbliżeniem aż do ślubu. Warto dodać, że ich pierwsza noc skończy się wizytą na oddziale ratunkowym.

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Namiętne chwile Lucy i Michała w 4251 odcinku "Na Wspólnej"

W 4251 odcinku "Na Wspólnej" Michał po pośpiesznej ucieczce z lokalu Brygidy przez długi czas nie będzie w stanie dojść do siebie. Widok byłej partnerki w objęciach świeżo poślubionego mężczyzny będzie dla niego bolesnym doświadczeniem. Z pomocą przyjdzie mu jednak Lucy, która znajdzie skuteczny sposób na poprawę nastroju zrozpaczonego Brzozowskiego.

Lucy postanowi wykorzystać sprawdzoną metodę i zaproponuje Michałowi bliskość fizyczną, aby ten mógł choć na moment przestać myśleć o Brygidzie. Ta inicjatywa w 4251 odcinku "Na Wspólnej" od razu poprawi humor Brzozowskiemu. Mężczyzna z entuzjazmem zgodzi się na propozycję i zaprosi partnerkę do siebie. Para wyląduje w sypialni, jednak nie przewidzi pewnego zaskakującego zdarzenia.

Ignacy z kolegą nakryją Lucy i Michała w 4251 odcinku "Na Wspólnej"!

Podczas intymnych chwil w 4251 odcinku "Na Wspólnej" zakochani zostaną nakryci przez Ignacego (Bartosz Kaszuba), który w przeszłości sam był zauroczony Lucy, zanim dowiedział się o jej relacji z jego ojcem. Co gorsza, chłopak nie zjawi się sam. Towarzyszący mu kolega zdąży zrobić dziewczynie zdjęcie w samej bieliźnie.

Ta niezręczna sytuacja pociągnie za sobą katastrofalne w skutkach konsekwencje w 4251 odcinku "Na Wspólnej". Ignacy, korzystając z pomocy kolegi, dotrze do szokujących informacji o przeszłości ukochanej ojca i natrafi na jej fotografie zamieszczone na stronie internetowej agencji towarzyskiej.