Dziedzictwo, odcinek 977: Cansel umrze? Po odkryciu prawdy targnie się na swoje życie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 977 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz odkryją prawdę o utracie dziecka przez Cansel i już będą wiedzieli, że to wcale nie Maryam za to odpowiada, a sama żona Sahina! Małżonkowie odkryją, że kobieta straciła dziecko przez łykanie tabletek na odchudzanie i to jeszcze nim spadła ze schodów, z których jeszcze Nana wcale jej nie zepchnęła.

Oczywiście, w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" małżonkowie tak tego nie zostawią i postanowią ujawnić prawdę przed rodziną, która wcześniej zdecydowanie stanęła po stronie Cansel. Tym bardziej, że w obliczu nowych okoliczności wszystko by się zmieniło, z czego i kobieta zda sobie sprawę, gdy odkryje, że Nana i Poyraz już znają prawdę. Dlatego postanowi ich uprzedzić!

Cansel nie przewidzi jednego w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel podejmie radykalną decyzję i zdecyduje się targnąć na swoje życie. Ale oczywiście, nie aż tak, aby faktycznie umarła, a jedynie tak wystraszyła swoich bliskich, aby uwierzyli, że w desperacji naprawdę chciała odebrać sobie życie. Dlatego weźmie taką ilość tabletek nasennych, aby akurat jej na to starczyła. Szczególnie, że będzie przekonana, że do jej pokoju zaraz wejdzie Cennet, dzięki czemu prędko ją znajdzie.

- Kiedy zobaczą, że chciałem odebrać sobie życie, na pewno mi wybaczą. Muszę wzbudzić w nich litość i z podłej zdrajczyni stać się nieszczęśliwą kobietą, która się załamała i popełniła błąd. Nie mam zamiaru umierać. Tyle wystarczy - uzna Cansel, po czym zacznie zastanawiać się, w jakiej pozycji powinna się ułożyć - Może tak? Nie, to musi wyglądać dramatycznie. Tak będzie dobrze. Zaraz przyjdzie mama. A jeśli nie? Codziennie o tej porze przynosi mi herbatę. Przyjdzie.

Tyle tylko, że w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet wcale do niej nie przyjdzie, bo zagada się przez telefon. I wówczas połknięte środki już zaczną działać, a Cansel zacznie się kręcić w głowie, przez co już sama zacznie się obawiać o swoje życie. I w efekcie sama zdecyduje się zejść na dół, aby zarówno teściowa, jak i śpiący mąż mogli szybciej ją odnaleźć.

- Gdzie ona jest? Dawno powinna przyjść. Kręci mi się w głowie. To się źle skończy. Będzie lepiej, jeśli zejdę na dół - uzna Cansel.

Cansel znów się wywinie w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zejdzie do salonu, gdzie niemal od razu padnie, bo środki już zaczną działać. Wówczas Sahin zerwie się na równe nogi, a wraz z nim przyleci Cennet, dzięki czemu kobieta jeszcze zdoła odstawić swój teatrzyk.

- Cansel?! - zawołają wspólnie przerażeni.

- Co się stało? - spyta zaniepokojona Cennet.

- Zostawcie mnie. Chcę umrzeć - oświadczy im Cansel.

- Co ty wygadujesz? - zdziwi się jej teściowa.

- Połknęłam bardzo dużo proszków - wyjawi jej synowa.

- Sahin, dzwoń po karetkę - poleci mu matka, gdy kobieta zacznie być coraz słabsza.

Wtedy w 977 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel już prędko wyląduje w szpitalu i oczywiście przeżyje tą próbę, bo dobrze wyliczy sobie ilość, która nie zagrozi jej życiu! Ale pozwoli odegrać scenkę, w którą wszyscy znów uwierzą!

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