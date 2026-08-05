Na Wspólnej. Maja Oświecińska gra Julię od ponad 10 lat. To powiedziała o swoim życiu na planie

Maja Oświecińska dorastała na oczach widzów „Na Wspólnej”

Młoda aktorka rozpoczęła swoją przygodę z „Na Wspólnej” w 2015 roku. Miała wtedy ledwie sześć lat, a jednak szybko zyskała sympatię telewidzów jako bystra Julka Nowak. Przez lata fani serialu mogli obserwować proces dorastania nie tylko serialowej postaci, ale także samej odtwórczyni tej roli.

W produkcji gra córkę Igora Nowaka, w którego wciela się Jakub Wesołowski, oraz Magdy, granej przez Karolinę Nolbrzak. Życie Julki obfitowało w dramatyczne momenty. W dzieciństwie zmagała się z kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, a później doświadczyła ogromnej traumy z powodu pedofila zatrudnionego w jej placówce edukacyjnej. Odbiorcy z zapartym tchem oglądali też jej zmagania po utracie matki, gdy została zdana wyłącznie na opiekę ojca.

Na początku ciężko jej było pogodzić się z obecnością nowych partnerek Igora, lecz z biegiem czasu potrafiła nawiązać z nimi więź. Mimo że Julka stała się bardzo dojrzała, jej codzienność wciąż przynosiła nowe, niezwykle bolesne życiowe doświadczenia.

Julka z „Na Wspólnej” mierzy się z nałogiem

Teraz postać grana przez Maję Oświecińską jest główną bohaterką jednego z najbardziej wstrząsających wątków w „Na Wspólnej”. Julka walczy z uzależnieniem od substancji odurzających, co ma destrukcyjny wpływ na wszystkich członków jej rodziny.

Twórcy serialu nie boją się trudnej tematyki, a historia Julki od dłuższego czasu wywołuje poruszenie wśród oglądających. Dla Mai Oświecińskiej jest to również bardzo trudne zadanie aktorskie, które zmusza ją do wejścia w bardziej skomplikowane i dorosłe role.

Maja Oświecińska o pracy na planie

Na profilu instagramowym „Na Wspólnej” opublikowano fragment wywiadu, jaki Maja Oświecińska udzieliła Aleksandrze Czajkowskiej w ramach formatu „Jacy rodzice, takie dzieci?” w TVN. Nastolatka została zapytana o to, co zyskuje dzięki występowaniu przed kamerą.

Jej odpowiedź dobitnie pokazuje, jak ogromne znaczenie dla jej życia ma ten serial.

To nie jest tylko praca. Jako praca to się skończyło już bardzo dawno temu. To też jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, trochę mój drugi dom, to jest ogromna szansa na rozwój, tak jak na przykład teraz też gram w "Pierwszej miłości", zdobywanie kontaktów. Otwiera mi to bardzo mocno bramki jeżeli chodzi o aktorstwo w ogóle – wyznała Maja Oświecińska.

Zaledwie parę słów dobitnie udowodniło, jak bardzo dziewczyna przywiązała się do swojego zajęcia. Rzadko zdarza się sytuacja, w której publiczność przez tyle lat towarzyszy jednej osobie w budowaniu tej samej kreacji. Maja Oświecińska przebyła szlak od małego dziecka do nastolatki, ewoluując razem ze swoją bohaterką.

Niewielu widzów wie, że Maja Oświecińska to córka znanego aktora, Tomasza Oświecińskiego. Choć nosi popularne nazwisko, stara się samodzielnie i konsekwentnie pracować na swój własny sukces zawodowy.

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