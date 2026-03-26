Dramat u Hofferów w nowym odcinku "Na Wspólnej". Roman i Honorata stracą dorobek życia

Dramatyczny pożar u Hofferów w "Na Wspólnej"

Nadchodzące epizody popularnej telenoweli TVN przyniosą sporo nerwów. Zdarzenia z 4188. odcinka "Na Wspólnej" udowodnią, że twórcy serialu potrafią zgotować bohaterom prawdziwe piekło. Choć w polskich produkcjach wielkie katastrofy często okazują się jedynie drobnymi niedogodnościami, w przypadku Romana i Honoraty będzie zupełnie inaczej. Widzowie przekonają się o tym na własne oczy, oglądając odcinek 4190, który stacja TVN wyemituje we wtorek, 7 kwietnia.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Ogień trawi pensjonat Romana i Honoraty. Co z Teresą w odcinkach 4188-4189 "Na Wspólnej"?

W 4188. odsłonie serialu "Na Wspólnej" (premiera w środę, 1 kwietnia), biznes Hofferów stanie w obliczu katastrofy. Kiedy rozlegnie się dźwięk alarmu przeciwpożarowego, Honorata wraz z Romanem natychmiast rozpoczną ewakuację wszystkich osób przebywających w pensjonacie. Z relacji Eska.pl wynika, że w kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna – gęsty dym i rozprzestrzeniające się płomienie utrudnią ucieczkę. Najgorsze nadejdzie jednak, gdy wyda się, że w płonącym budynku znajduje się Teresa. To doprowadzi Edwarda na skraj rozpaczy, a do wielkiej tragedii zabraknie naprawdę niewiele.

Roman i Honorata z "Na Wspólnej" na dnie. Odcinek 4190 przynosi nieoczekiwane wsparcie

Prawdziwa skala zniszczeń wyjdzie na jaw w 4190. odcinku "Na Wspólnej". Okazuje się, że pensjonat Hofferów uległ całkowitemu spaleniu – na miejscu zostaną tylko zgliszcza. To całkowicie zdruzgocze Honoratę. W tak trudnym momencie na pomoc ruszą jednak bliscy. Boska zaoferuje nieocenione wsparcie psychiczne, natomiast Edward posunie się o krok dalej – przekaże Romanowi wszystkie pieniądze, które gromadził na swój ślub. Swoją solidarność okaże również Włodek Zięba, który zaprosi Hofferów pod swój dach, dopóki ci nie zdołają odbudować swojego życia. Co jeszcze czeka widzów w 4190. odcinku "Na Wspólnej" (7.04.2026)? O tym przeczytacie w poniższym streszczeniu.

"Na Wspólnej" odcinek 4190. Szczegółowe streszczenie wydarzeń

Hofferowie tracą dorobek życia, jednak mogą liczyć na wspaniałych przyjaciół. Roman zdaje sobie sprawę z tego, że ich pensjonat spłonął doszczętnie, podczas gdy nieświadoma tragicznego finału Honorata wciąż myśli o remoncie. Kiedy poznaje prawdę z ust męża, całkowicie się załamuje. W trudnych chwilach pociesza ją Boska, a Edward decyduje się przekazać Romanowi pieniądze zaoszczędzone na wesele. Do pomocy dołącza także Włodek, który oferuje przyjaciołom zamieszkanie w swoim domu. W tym samym czasie Kasia rozpoczyna ryzykowną grę, w której jej przeciwniczką będzie Kalina. Ta z kolei, osaczona przez Łukasza, zdobywa fundusze, aby zagwarantować sobie jego milczenie. Kasia zaczyna mścić się na oszustce – zjawia się we łzach u swojego teścia i skarży się, że Darek wpadł w furię i ją zranił. Poruszony Andrzej obejmuje synową. Plan Kasi przynosi efekty – wieczorem Zakościelna dzwoni do Żbika, a Kalina kontaktuje się z Kasią! Igor wybiera się na randkę z Anią, z kolei Julka spędza czas z... Leonem. Igor i Smolny przeżywają szok, gdy Gwiazda przyprowadza do redakcji znaną, młodą dziennikarkę. Prezes poleca Sandrze opiekę Nowaka, a Krzysztofowi wyznaje, że kobieta to jego rodzina. Sandra stara się zaprosić Igora na drinka, jednak ten odmawia, tłumacząc się spotkaniem z matką swojego dziecka. W międzyczasie Julka towarzyszy Leonowi na sportowym wydarzeniu.