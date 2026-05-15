Bunt zakochanych w serialu "Barwy szczęścia". Ewa i Romeo ukryją się w hotelu i odetną od rodzin

Ewa i Romeo z serialu "Barwy szczęścia" znikną po hucznej studniówce

Piątkowy odcinek numer 3386 "Barw szczęścia", emitowany 22 maja 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie TVP2, przyniesie widzom kontynuację losów zbuntowanej pary. Po wyśmienitej zabawie studniówkowej u Włocha, Ewa oraz Romeo zadecydują o wynajęciu na całą noc pokoju w hotelu należącym do rodziny Stańskich. Młodzieńcza beztroska sprawi, że nastolatkowie zupełnie zignorują obowiązek poinformowania swoich rodzin o przedłużonej imprezie, co z samego rana wywoła ogromny niepokój oraz uzasadnioną frustrację wśród ich najbliższych.

Z każdą kolejną godziną sytuacja zacznie się stawać coraz bardziej napięta, ponieważ nastolatkowie w ogóle nie pojawią się w swoich miejscach zamieszkania. Całkowity brak kontaktu ze zbiegami spowoduje, że Aldona z Elżbietą w 3386. epizodzie produkcji zasypią nieodpowiedzialnych podopiecznych dziesiątkami wiadomości.

Zaskakująca reakcja zakochanych z "Barw szczęścia" na wiadomości zmartwionych opiekunek

Młodzi bohaterowie w 3386. odsłonie hitu telewizyjnej Dwójki potraktują lawinę wiadomości od starszych członków rodziny z wyjątkowym lekceważeniem. Brak elementarnego wyczucia sytuacji sprawi, że narzeczeni zaczną wręcz stroić sobie niewybredne żarty z panikujących kobiet, nie dopuszczając do siebie żadnych myśli o tym, że wywołali u nich autentyczne przerażenie i strach.

- One synchronizują te SMS-y? - spyta ukochaną Romeo.

- Na sto procent... I mają jakiś szósty zmysł, bo zawsze odzywają się w kluczowym momencie!... - potwierdzi Ewa, po czym odczyta na głos ich treść - „Ewa, co się dzieje? Kiedy będziesz w domu? Martwię się, daj znać.”

- U mnie to samo... - przyzna Bianchi, po czym zainteresowany zapyta - Co odpowiesz?

- Że nie wracam i zostaję z tobą na zawsze! - zapowie Walawska, czym w 3386 odcinku "Barw szczęścia" tylko dołoży oliwy do ognia.

Poważne konsekwencje decyzji Ewy i Romea w 3391. odcinku "Barw szczęścia"

Pozostaje otwartym pytaniem, czy Ewa w 3386. epizodzie "Barw szczęścia" ostatecznie prześle babci tak jednoznaczną i arogancką deklarację. Trudno wyobrazić sobie, by Walawska permanentnie odcięła się od domu Żeleńskiej, zważywszy na to, że życie w luksusowym obiekcie Stańskich wymaga stałych i wielkich nakładów finansowych, a osobisty budżet nastolatków będzie przecież dość ograniczony.

Okazuje się jednak, że młodzi wpadną na jeszcze bardziej radykalny pomysł wyjścia z tego impasu i postanowią zawrzeć w całkowitej tajemnicy związek małżeński. To spontaniczne posunięcie wcale nie przyniesie im jednak upragnionej niezależności, ponieważ Żeleńska wraz z Grzelakami kategorycznie sprzeciwią się wspólnemu zamieszkaniu nastolatków po ich sekretnym ślubie. Taki nieoczekiwany obrót spraw doprowadzi do tego, że w 3391. odcinku telenoweli nowożeńcy znowu znajdą się w tragicznym i niemal bez wyjścia położeniu.