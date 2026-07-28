Na Wspólnej. Imię nowej bohaterki to hołd. Zastąpi zmarłą Marię Ziębę

W 4262 odcinku „Na Wspólnej” narodzi się kolejna Marysia. Data emisji

W 4262. odcinku serialu „Na Wspólnej” zadebiutuje nowa Marysia, dziedzicząc imię po zmarłej postaci Marii, podobnie jak wcześniej Mania, grana przez Zuzannę Kaszubę. Narodziny dziewczynki zbiegną się w czasie z tragicznymi wydarzeniami, w których Ziębowa dozna śmiertelnego ataku serca w samolocie podczas lotu powrotnego z Hiszpanii do Polski, towarzysząc Włodkowi.

Życie Marii Zięby zakończy się niespodziewanie w trakcie turbulencji. Pomimo natychmiastowej interwencji lekarki obecnej na pokładzie samolotu i prób reanimacji, starania te nie przyniosą sukcesu. Widzowie „Na Wspólnej” pożegnają żonę Włodka już w 4260. odcinku.

Beatka w 4262. odcinku „Na Wspólnej” pozna bolesną prawdę o śmierci Marii

Kiedy pozostali bohaterowie pogrążą się w smutku po stracie Marii, w 4261. odcinku „Na Wspólnej” Beatka znajdzie się w szpitalu z powodu rozpoczętej akcji porodowej. Paweł podejmie decyzję o zatajeniu przed żoną faktu śmierci seniorki, z obawy o jej stan w tym krytycznym momencie. Kobieta darzyła zmarłą ogromnym szacunkiem i sympatia była obopólna.

Po udanym porodzie córeczki w 4262. odcinku „Na Wspólnej”, Beatka zapragnie podzielić się radosną nowiną z Marią, nie wiedząc, że to już niemożliwe. Prawdę o śmierci żony przekaże jej sam Włodek. Tragedia ta głęboko wstrząśnie Wójcikową oraz Pawłem, dla których Ziębowa była niezastąpionym oparciem i wielokrotnie oferowała pomocną dłoń.

Decyzja Wójcików w 4262 odcinku „Na Wspólnej”: Nowonarodzona córeczka otrzyma imię po Marii

W 4262. odcinku „Na Wspólnej” małżeństwo Wójcików postanowi uhonorować pamięć zmarłej Marii w wyjątkowy sposób. Nazwą swoją nowo narodzoną córeczkę Marysia, wyrażając w ten sposób ogromną wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymali od tragicznie zmarłej Ziębowej.

To wydarzenie wprowadzi do uniwersum „Na Wspólnej” nową bohaterkę o tym imieniu, zaledwie kilka chwil po dramatycznej stracie starszej postaci. W ten sposób Marysia dołączy do wąskiego grona imienniczek w serialu, w skład którego wchodzi Mania oraz niespokrewniona z nimi córka Zakościelnych – Marysia, w którą wciela się Zuzanna Wieleba.

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