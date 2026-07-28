Nowy sezon "Barw szczęścia". Czekają nas rozstania, kłótnie i niespodziewane powroty

Bruno i Karolina w "Barwach szczęścia". Czy ich małżeństwo przetrwa kryzys?

Jednym z najgorętszych wątków nadchodzących odcinków będzie relacja Bruna (Lesław Żurek) i Karoliny (Marta Dąbrowska). Choć para spontanicznie powiedziała sobie "tak" w Las Vegas, po powrocie do kraju zderzą się z brutalną rzeczywistością. Bruno zacznie się wahać i zaproponuje żonie intercyzę przed legalizacją związku w Polsce. Ta decyzja zszokuje Karolinę, a w tle pojawią się kolejne, nieczyste zagrania.

Renata i Marcin. Trudna droga do normalności po dramatycznych wydarzeniach w "Barwach szczęścia"

Sporo zawirowań czeka również Renatę (Anna Mrozowska) i Marcina Kodura (Oskar Stoczyński). Ich miłość przeszła poważny test, gdy kobieta uzależniła się od leków przeciwbólowych. Sytuacja stała się tak poważna, że Renata wylądowała w ośrodku odwykowym, a Marcin musiał ratować ukochaną, podejmując trudne decyzje. Powrót do codzienności nie będzie prosty, a przeszłość rzuci cień na ich relację. Dodatkowo Renata wda się w ostry spór o udziały w "Feel Good", co doprowadzi do poważnej kłótni z Dominiką (Karolina Chapko).

Oliwka i Kępski. Kryzys w związku i nowe szanse na miłość w "Barwach szczęścia"

Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) i Tomasz Kępski (Jakub Sokołowski) również nie będą mieli łatwo. Po serii konfliktów, na koniec poprzedniego sezonu Oliwka przeniosła się do hotelu Stańskich. Tomasz z kolei wciąż nie poradził sobie z uczuciami do Grażyny (Kinga Suhan). Czy mężczyzna wróci do byłej ukochanej? Sytuację skomplikuje fakt, że oboje mogą spotkać na swojej drodze zupełnie nowe osoby, które zawrócą im w głowach.

Sergiusz wraca do "Barw szczęścia". Namiesza w życiu bohaterów?

Po dłuższej przerwie w serialu ponownie pojawi się Sergiusz (Mateusz Burdach), przyjaciel Justina. Jego powrót na pewno nie przejdzie bez echa. Ze zdjęć z planu wynika, że czekają go nowe relacje i znajomości. Czy Sergiusz w końcu się zakocha? A może jego obecność wpłynie głównie na Justina i jego aktualne problemy?

Kasia i Mariusz. Co oznacza wymowny gest w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Wiele wskazuje na to, że sporo zmian nastąpi u Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński). Po powrocie z wyjazdu fani zauważyli na zdjęciach, że Mariusz trzyma dłoń na brzuchu Kasi. Czy to zwiastun ciąży, czy tylko nic nieznaczący ruch? Widzowie poznają odpowiedź jesienią. Wiadomo już na pewno, że Kasia ostatecznie przeniesie się do Brzezin.

Ewa i Romeo. Potajemny ślub wywoła burzę w "Barwach szczęścia"

Decyzja o ślubie Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz) wciąż będzie budzić wielkie emocje. Grzelakowie nie ukryją rozczarowania faktem, że uroczystość odbyła się w tajemnicy i bez ich udziału. Rodzinie trudno będzie zaakceptować dalsze plany nowożeńców, którzy chcą rozpocząć wspólne życie. Krok ten wywoła lawinę komentarzy, a Ewa będzie musiała zmierzyć się z oskarżeniami o to, że zbyt szybko podejmuje ważne decyzje.

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami