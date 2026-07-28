Dziedzictwo, odcinek 992: Cansel i Sibel wrobią Nanę! Podmienią próbki krwi, aby poszła siedzieć - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 992 - wtorek, 28.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zobaczy kolejną szansę na pozbycie się Nany z ich życia. Podstępna żona Sahina usłyszy, że policja wciąż czeka na wyniki badań krwi Kilic, po otrzymaniu których dopiero będą mogli postawić jej zarzuty po strzale do Poyraza. Zwłaszcza, że będzie się ona upierać, że była wtedy pod wpływem środków odurzających, co oczywiście będzie prawdą, ale Cansel postanowi ją zmienić!

Tym bardziej, że w tym przypadku w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" zda sobie sprawę, że kara Nany mogłaby być niska. Dlatego zdecyduje się zrobić wszystko, aby wyniki wyszły negatywnie, a tym samym pogrążyły Kilic, która poszłaby siedzieć na długie lata! Ale przyda jej się do tego pomoc. Jednak już nie Semiha, który oczywiście nie przyłożyłby do tego ręki. A Sibel, której także będzie zależeć na pozbyciu się żony Poyraza.

- Słyszałaś te policjantkę? Nie zbadali jeszcze krwi - zacznie Cansel.

- Co z tego? - zdziwi się Sibel.

- Rusz głową. Jeśli badanie wykaże obecność narkotyków, dostanie pół roku. Jeśli nie, zgnije w więzieniu - uzna Cansel.

- Co możemy zrobić? - spyta Sibel.

- Bardzo dużo Sibel - uśmiechnie się złowieszczo.

Tak Cansel i Sibel załatwią Nanę w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zdecyduje się podmienić próbki krwi Nany z innym pacjentem. Dlatego wspólnie z Sibel usiądą przed laboratorium i zaczną czekać aż wyjdzie z niego lekarka. Jednak wtedy Sibel dopadną wątpliwości, gdy zrozumie, jakie mogą grozić im za to konsekwencje. Ale Cansel nie będzie miała zamiaru się wycofać.

- Nie róbmy tego. Jak nas przyłapią, będziemy skończone - zacznie martwić się Sibel.

- Cicho, bo przyłapią nas przez ciebie - powie Cansel, a gdy laborantka wyjdzie, to zaciągnie ją za sobą do gabinetu - Chodź. Nie zabrali jeszcze probówek.

W tym momencie w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zacznie szukać próbówki Nany, którą szybko znajdzie. Podobnie z resztą jak pacjenta, z którym można było ją pomylić. Wówczas kobieta podmieni karteczki za radą Sibel i już zacznie triumfować.

- Podmień karteczki. Szybciej! - poleci jej Sibel.

- Ta będzie w porządku. Nana Kilic i Nalan Akilic. Brzmi podobnie. Nikt się nie domyśli, że to nasze dzieło. Oskarżą szpital o zaniedbanie - stwierdzi Cansel, po czym przystąpi do działania - Gotowe. I po wszystkim. Pozbędziemy się tego czupiradła. Chodźmy zanim ktoś nas zobaczy.

Wrobiona Nana skończy w więzieniu w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Wtedy w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel i Sibel niepostrzeżenie wyjdą z laboratorium, które przebada podmienione próbki badań. I wówczas kolejny mroczny plan kobiety się ziści, bo specjaliści przebadają podmienioną próbkę krwi Nany, w której faktycznie nic nie wyjdzie.

I w tej sytuacji żonie Poyraza będą grozić naprawdę poważne konsekwencje, dokładnie tak jak chciała Cansel. Czy w 992 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic pójdzie siedzieć na długie lata i faktycznie zniknie? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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