Paweł, Artur i Bartek razem w nowych odcinkach "Pierwszej miłości". Co przyniesie jesień?

Nowe zdjęcia z planu "Pierwszej miłości" - to one zdradzają losy Pawła

Powrót Pawła Krzyżanowskiego w „Pierwszej miłości” okazał się ogromnym hitem poprzedniego sezonu. Z dawna niewidziany, były mąż Marysi (Aneta Zając) powrócił, odsłaniając dramatyczną przeszłość, jakiej nikt się nie spodziewał. Teraz dowiadujemy się, że to nie koniec jego przygód. Łukasz Płoszajski podzielił się zdjęciem z Rafałem Kwietniewskim i Mateuszem Kościukiewiczem. Czyżby nadchodziły kolejne emocjonujące momenty z udziałem Pawła, Bartka i Artura?

Przez lata wszyscy byli przekonani, że Paweł zaginął na zawsze lub nie żyje. Sama Marysia pogodziła się z faktem, że ojciec Julki (Dąbrówka Kruk) nigdy nie wróci. Rzeczywistość jednak zaskoczyła wszystkich, gdy na jaw wyszło, że Paweł spędził minione lata w kolumbijskim więzieniu.

To Janek Stańczuk (Maciej Mikołajczyk) natrafił na trop Polaka w zagranicznym zakładzie karnym, co skojarzył z dawną miłością Marysi. Artur zaangażował się w odkrywanie prawdy, a to odkrycie zburzyło dotychczasowe życie wielu bohaterów.

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Łukasz Płoszajski skutecznie podgrzewa atmosferę przed nowym sezonem. Wcielający się w postać Artura aktor umieścił fotografię z planu, gdzie pozuje w towarzystwie Pawła i Bartka. Opatrzył ją krótkim, acz wymownym opisem:

„To oznacza jedno: od września w @polsatofficial nowe odcinki serialu @pierwszamilosc”.

Choć fotografia nie zdradza konkretów, dla wiernych widzów jest ważnym sygnałem. Widok Pawła u boku Bartka i Artura pozwala sądzić, że jego rola w serialu szybko się nie zakończy. Paweł musi ułożyć sobie życie na nowo po latach izolacji, zmagając się z demonami przeszłości. Jego obecność będzie miała wielki wpływ na Marysię oraz Julkę, a także całe ich otoczenie.

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