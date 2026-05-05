"Na Wspólnej". Czerski porywa syna Oli! Do akcji wkroczy... nowy ukochany? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" obfituje ostatnio w dużo dram, a jedna z największych to potężny kryzys (choć to słowo brzmi w tym przypadku jak eufemizm) w małżeństwie Czerskich. Po poważnym fiasko z mściwym klientem Mariusz kompletnie się załamał i z każdym kolejnym odcinkiem sięgał coraz głębszego dna - obecnie puka już w nie od spodu. W 4209. odcinku spróbuje już zaś dokopać się do jądra Ziemi.

"Na Wspólnej" - Czerski znów zaatakuje Olę i porwie jej syna

Czerski przyjdzie do żony z kwiatami i zacznie błagać ją o wybaczenie. Romantyczny gest pomyślicie - nic z tych rzeczy. Gdy tylko Ola odmówi, Czerski spróbuje ją zmusić do powrotu... siłą. Uratuje ją nowy - przystojny klient - który pomoże też później, gdy Mariusz porwie jej synka Alka z przedszkola. W 4210. odcinku Zduński, wspomniany przystojny klient, odwiedzi Olę, by znów okazać jej wsparcie. Znając wyobraźnię scenarzystów "Na Wspólnej" na kilometr śmierdzi nowym romansem - i kolejnym rozwodem. Więcej szczegółów znajdziecie w streszczeniach poniżej.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4209 (premiera 11 maja)

Totalny dramat rodziny Jarka i Elizy! Wkurzony Jarek wpada do domu i pakuje swoje rzeczy - po akcji Juniora na spektaklu wie, że Eliza ma romans z Wichrowskim. Żona błaga Berga o szansę! Mówi, że z Bartkiem wszystko już skończone - ale Jarek nawet nie chce jej słuchać! Po południu Bogdan zgarnia z baru kompletnie pijanego syna a załamaną Elizę odwiedza ojciec - mówi, że Junior nie chce jej widzieć! Czerski chce odzyskać Olę... przemocą?! Mariusz z kwiatami czeka na żonę przed kancelarią - błaga, by wróciła do niego. Gdy Ola odmawia, mąż agresywnie zatrzymuje ją siłą! Z opresji Czerską ratuje… Zduński! Po przegonieniu Mariusza przystojny klient oferuje Oli wsparcie. I okazuje się, że jego pomoc jest konieczna - Czerski, bez zgody żony, zabrał z przedszkola Alka! Igor straci pracę przez Sandrę - kochankę Gwiazdy?! Smolny i Nowak dowiadują się, że Sandra też pracuje nad sprawą Cieślika. Dziennikarka uważa, że Igor chce wybielić senatora-pedofila - przekonuje Krzysztofa, że tylko ona może napisać rzetelny tekst, bo jest bezstronna. Nowak się nie daje - Sandra radzi mu, żeby już zaczął szukać nowej pracy! Igor jeszcze nie wie, że zadziera z... kochanką swojego szefa!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4210 (premiera 12 maja)

Ola coraz dalej od męża i coraz bliżej… Zduńskiego?! Ola zaskoczona kolejną wizytą Zduńskiego - klient twierdzi, że chce jej tyko oddać zabawkę Alka. Czerska jest wdzięczna mężczyźnie… Tymczasem Mariusza w zdemolowanym mieszkaniu odwiedza matka - jest załamana stanem syna! Otylia przychodzi do Zimińskich - przypomina Oli, że ślubowała jej synowi: na dobre i na złe. Jest oburzona, gdy słyszy, że Mariusz potrzebuje… psychiatry! Eliza już wie - syn nienawidzi jej i swojego trenera! Ojciec Elizy przekonuje ją, że musi pozwolić wszystkim ochłonąć po tym, co się wydarzyło. A szczególnie Juniorowi… Jednak gdy Cielecki przyjeżdża z wnukiem po jego rzeczy, Eliza wparowuje do mieszkania - chce się wytłumaczyć przed synem. Junior wściekły - obraża mamę i wybiega z domu. Zaalarmowany Jarek znajduje syna przed klubem - chłopak właśnie… rozprawia się ze swoim trenerem! Michał ma zbyt wiele doznań z Lucy?! Michał ma bujne życie seksualne z Lucy. Kobieta martwi się o ukochanego - po miłosnych uniesieniach Brzozowski ma kołatania serca. Michał idzie na kontrolę do Kamila - ten zostawia go na oddziale. Brzozowski ukrywa to przed Lucy, nie chcąc jej martwić. Jednak prawda szybko wychodzi na jaw - Lucy odwiedza ukochanego w szpitalu. Zauważa ją Adamski i... zaczyna się przed nią chować.