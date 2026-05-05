"Na sygnale", odcinek 903. Próba samobójcza chłopaka, który zakochał się w AI

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 903, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 903 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 903. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Wiktora tym razem musi pomóc seniorce, która zasłabła w domu opieki oraz nastolatkowi, który chce skoczyć z dachu i popełnić samobójstwo, bo zakochał się w znanej influencerce. A wybranka chłopaka okazuje się wytworem AI. Ekipa doktora Góry trafia na starszą kobietę w końcowym stadium nowotworu, a Grzegorz po śmierci pacjentki nie umie poradzić sobie z emocjami i w finale postanawia odejść z pracy. Tymczasem Piotr i Britney spotykają się wieczorem z Pauliną - znajomą Borsuka, którą próbował uratować Nowy. Wyznanie dziewczyny kompletnie ratowników zaskakuje.

"Na sygnale" odcinek 903 - premiera i emisja

903. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 13 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 903. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Łukasz Jakubowski, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska, Paulina Zwierz, Tomasz Piątkowski i Monika Mazur.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).