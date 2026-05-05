Dramat w "Barwach szczęścia". Dominika dowie się o przedawkowaniu Renaty

"Barwy szczęścia" odcinek 3377 w TVP2. Marcin znajdzie nieprzytomną Renatę

W 3377. odcinku "Barw szczęścia", który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku o 20:05 na antenie TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Marcin przyszykuje uroczyste śniadanie z okazji świąt Bożego Narodzenia, jednak plany pokrzyżuje nagła tragedia. Kodur odkryje, że jego partnerka jest całkowicie nieprzytomna na skutek przyjęcia gigantycznej dawki leków przeciwbólowych. Przerażony inspektor natychmiast wzywa pomoc medyczną, a kelnerka w ciężkim stanie trafi na oddział ratunkowy, gdzie będzie czuwał przy niej zdruzgotany ukochany.

Ta sytuacja mocno odbije się również na Dominice, która będzie dzielić z pacjentką nie tylko relacje prywatne, ale i zawodowe. Marcin skontaktuje się ze wspólniczką swojej dziewczyny, aby przekazać jej fatalne wieści o nagłej hospitalizacji. Poinformuje ją, że Renata nie pojawi się w pracy, ponieważ właśnie będzie toczyła najtrudniejszą walkę o własne życie.

Dramat Dominiki w 3377. odcinku "Barw szczęścia". Prawda o nałogu wyjdzie na jaw

Zrozpaczona Bloch-Kowalska nie będzie potrafiła ukryć łez, dowiadując się o tragedii w 3377. epizodzie "Barw szczęścia". Kobieta natychmiast przekaże te wstrząsające informacje swojemu mężowi. Najbliżsi pacjentki od dawna przeczuwali, że uzależnienie doprowadzi do najgorszego, jednak ich desperackie starania o pomoc spełzały na niczym. Sama zainteresowana konsekwentnie ignorowała problem, żyjąc w fałszywym przekonaniu o pełnej kontroli nad nałogiem, co ostatecznie doprowadzi do tragicznych w skutkach wydarzeń.

- Chyba przedawkowała - przyzna Dominika.

W 3377. odsłonie "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska nie ukryje ogromnego niepokoju o dalsze losy przyjaciółki. Podobne emocje będą towarzyszyły Marcinowi, który nie odstąpi łóżka chorej nawet na moment, zastanawiając się, czy medycyna zdoła uratować jej zniszczony organizm.

Czy Renata przeżyje przedawkowanie? Decyzja Marcina w "Barwach szczęścia"

Widzowie "Barw szczęścia" będą mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ organizm Renaty wytrzyma potężną dawkę opioidów i kobieta przeżyje kryzys. Uniknięcie śmierci nie rozwiąże jednak głęboko zakorzenionego problemu, dlatego Marcin zdecyduje się na radykalny krok i przywiezie partnerkę do specjalistycznego ośrodka terapii uzależnień. Mężczyzna z góry pokryje koszty miesięcznego pobytu, widząc w odosobnieniu jedyną szansę na ratunek. Pozostaje pytanie, czy kobieta zaakceptuje pomoc i zdecyduje się na leczenie.

W kolejnym, 3378. odcinku "Barw szczęścia" wyjaśni się, czy kelnerka wreszcie dostrzeże powagę sytuacji, czy ponownie ulegnie iluzji kontroli i odrzuci proponowane leczenie, wracając do wyniszczającego nałogu. Odpowiedzi na te kluczowe pytania oraz dalsze losy bohaterów twórcy serialu ujawnią już w nadchodzących tygodniach.