"Na sygnale", odcinek 904. Influencerka na oddziale i smutna interwencja rodzinna

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 904, który zostanie wyemitowany w drugim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 904 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 904. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Doktor Vick odpowiada na wezwanie do seniorki z podejrzeniem udaru, ale na miejscu szybko odkrywa, że zgłoszenie jest fałszywe, a rodzina "chorej" chce po prostu pozbyć się jej z domu. Przy okazji Benio zauważa, że synowa pacjentki ma poważnie zakażoną ranę i początki wstrząsu septycznego Z kolei Martyna z Romkiem przyjmują wyjątkowo trudny poród domowy - z komplikacjami i krwotokiem. Tymczasem doktor Górska, jako influencerka, dostaje pierwszą propozycję kontraktu reklamowego. A poza pracą ratownicy próbują ustalić, co stało się ze "Szpakiem" - bandytą, który został ranny podczas szarpaniny z Nowym.

"Na sygnale" odcinek 904 - premiera i emisja

904. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 13 maja 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 904. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Krzysztof Walecki, a w obsadzie znaleźli się: Hubert Jarczak, Dariusz Wieteska, Paulina Zwierz, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński, Tomasz Piątkowski, Justyna Sieniawska, Lea Oleksiak i Małgorzata Tuszyńska.

