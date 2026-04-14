"Na sygnale" odcinki 879-883. To wydarzy się w dniach 13-15 kwietnia

"Na sygnale" wraca z kolejnymi odcinkami, a w nich... kolejne zwroty akcji. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków 879, 880, 881, 882 i 883, których emisja odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia.

"Na sygnale" - gwiazdy, niebezpieczne przygody, nowe życie i powrót dawnego wroga

W 879. odcinku "Na sygnale" Britney znów trafi na Patrycję - dziewczynę, której pomogła niedawno na lotnisku - i odkryje, że jej nowa znajoma padła ofiarą brutalnego ataku. Pobita, więziona, odurzona skopolaminą - gdy Patrycja odzyska w końcu wolność, będzie półprzytomna i bliska histerii. Dziewczyna od razu jednak Julkę rozpozna... i ostrzeże ratowniczkę, że kolejną ofiarą może być właśnie ona. "-Gdzie to jest? Co z tym zrobiłaś?! [...] Do ciebie też przyjdzie...". A kilka godzin później, w szpitalu, Patrycja opowie Britney całą historię...

- Wzięłaś ode mnie maskotkę… Chłopak, który mi ją dał, jej szuka…- To on ci to zrobił?- Wpadł na mnie na ulicy... Spławiłam go, ale chyba mnie śledził. Rano wyszłam z domu, ale szybko wróciłam, bo zapomniałam portfela... i zastałam go w mieszkaniu. Wywalał wszystko z szafek… Mówiłam mu, że nie mam tej maskotki, ale… uderzył mnie…- Poprzyklejał mi te plastry… Najpierw chciało mi się spać, kręciło mi się w głowie… On ciągle pytał o tę durną maskotkę…- Musisz powiedzieć wszystko policjantom…- Nie mogę! Groził, że skrzywdzi moją mamę, jak to zrobię!... Co zrobiłaś z tą maskotką?- Zostawiłam ją w łazience na lotnisku... Pewnie trafiła do śmieci…

"Na sygnale", odcinek 880 - Romek ukrywa swoje uczucia do Eli

Z kolei w odcinku 880, po wyjątkowo trudnym dyżurze, Romek spotka się na nowo z Elą - cały czas próbując ukryć przed koleżanką, jak bardzo mu się podoba.

- Czekasz na mnie?- Nie! Znaczy… nie, ale tak! W sensie, skoro już jesteś, to może gdzieś pójdziemy?- OK…

Rozmowa z dziewczyną nie do końca jednak przebiegnie po jego myśli...

- Nie dziwię ci się, że wolisz być singlem!- Ja tak... mówiłem?- Angażowanie się w związki w waszej robocie kompletnie nie ma sensu!- A... ty? Myślisz o tym, żeby się z kimś związać?- Sama nie wiem…- A... jacy faceci ci się podobają?- Szwedzi!… Starzy, młodzi, grubi, chudzi – wystarczy, że są blondynami i mówią po szwedzku! Strasznie mnie to kręci... To co, za singli?

"Na sygnale", odcinek 881 - Britney kontra bandyta i brutalny atak na Julkę

Tymczasem w 881. odcinku "Na sygnale" Britney znów wpadnie na Aleksandra - bandytę, który zaatakował Patrycję. "- Ja go skądś kojarzę… Lotnisko! Próbował wcisnąć dziewczynie pluszaka!". Tym razem przemytnik będzie miał narkotyki w żołądku, a gdy jedna z połkniętych przez niego kapsułek się rozszczelni, o życie mężczyzny stoczy walkę zespół doktora Góry.

- Co ty sobie myślałeś, człowieku?!- To przez ciebie... Byłem im winny towar po tej wpadce… Zabiją mnie... jak nie oddam…- Teraz to pana może zabić kokaina!

Kilka godzin później Julka zostanie za to brutalnie zaatakowana - i to razem z Alkiem.

- Gdzie są dragi?!- Oddaliśmy policji…- Do bagażnika!

A wtedy do akcji ruszy na nowo... "Doktor Mafia"!

- Stać!!!- Spadaj stąd, bo zrobisz sobie krzywdę!- Znacie Serdela?... Jestem ojcem chrzestnym jego syna!- Ściemnia! Chrzestnym Serdelka jest ten doktor… Jak mu tam…?- No, przypomnij sobie... Dobrze wiesz, jak mam na imię…- Doktor... Artur Góra?- Dokładnie!... A teraz wypuść ich, zanim narobisz sobie biedy!!!

"Na sygnale" - zaskakująca ciąża

Wiktor pozna natomiast we wtorek Milenę (w tej roli Magdalena Góźdź) - dziewczynę, z którą Czarek umawiał się tuż przed wyjazdem do Holandii. A gdy "przyjaciółka" juniora nagle źle się poczuje, doktor Banach zabierze ją na badania… ...które wykażą w finale, że Milena spodziewa się dziecka.

- ...Który to tydzień?- Dwunasty.- Gratuluję…

"Na sygnale", odcinek 882 - doktor Banach dziadkiem?

W odcinku 882. doktor Banach doniesie synowi, że jego koleżanka jest w ciąży - i kolejny raz dziewczynę odwiedzi. Podejrzewając, że wkrótce znów zostanie dziadkiem…

- Jak się czujesz?- Strasznie mocno czuję zapachy... Od wszystkiego mi niedobrze!... Czarek pana przysłał?

A pozostałych ratowników też czeka w środę spora niespodzianka – i to wyjątkowo niemiła! Medycy znajdą nagle w sieci całą serię skarg na pogotowie... i zaczną podejrzewać, że autorem wpisów jest ich były kolega, który już raz próbował się na nich zemścić.

- Zna szczegóły naszych wezwań…?- Pomieszane z wymysłami!- Dużo tego… Imiona, nazwiska… Ktoś się nie krępuje.(...) Pacjenci mogą znać jedną sytuację, dwie… Ale nie tyle!- Zauważyliście? To stare wezwania... Sprzed roku, dwóch… - Gdybym miała wskazać problematyczną osobę sprzed roku… - ...Miłosz! - Przecież on siedzi... - Trzeba się upewnić, czy nie wyszedł... - Widzicie?... "Zapłacą za to"…

"Na sygnale", odcinek 883 - odwiedziny w więzieniu

W odcinku numer 883 Piotr postanowi odwiedzić Miłosza w więzieniu, ale skazany na widzenie się nie zgodzi - dodając, że jest gotów jedynie na spotkanie z Martyną oraz Basią. A Strzelecki od razu zgłosi weto. "- Po traumie, którą im zafundował? O mało ich nie zabił! (...) Nie ma mowy! Jeśli chce, może rozmawiać ze mną!". Martyna kolejny raz ukochanego jednak zaskoczy, gotowa na konfrontację... "- Skopiemy mu tyłek! Powiedz tylko gdzie i kiedy!".

Tymczasem na dyżurze ratownicy trafią na szalonego youtubera, który sięgnie po fajerwerki i dla sławy będzie gotów zaryzykować życie… oraz całość kilku dość ważnych części ciała. A przy okazji w serialu gościnnie pojawi się prawdziwa gwiazda Internetu: prawnik Marcin Kruszewski, twórca projektu edukacyjnego "Prawo Marcina". (informacja prasowa)

